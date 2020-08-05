Региональная выплата при рождении первенца

В Коми с начала года 613 жительниц республики обратились за сертификатом на региональный семейный капитал при рождении первенца. Региональный семейный капитал (РСК) при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки семей, которая установлена в республике с этого года. Предоставление выплаты стало составной частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Размер РСК при рождении первенца – 150 тысяч рублей. Он предоставляется исключительно за счет бюджета республики абсолютно всем семьям, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок.

«Заявления на получение РСК подали уже 613 жительниц Коми. Из-за пандемии коронавируса по объективным причинам число заявлений не очень велико. Тем не менее, в последнее время количество обращений вновь начинает расти: постепенно снимаются некоторые ограничения, жизнь возвращается к привычному ритму, новоиспеченные мамы и папы активнее обращаются за этой выплатой. При этом важно отметить, что никаких временных рамок, связанных с обращением за сертификатом на капитал, нет», – сообщили в Минтруде Коми.

Семьи могут использовать эту меру поддержки для решения многих насущных вопросов, в том числе — для улучшения жилищных условий.

«Это особенно актуально для молодых родителей, которым нужно оплачивать жилищный или ипотечный кредит — средства капитала на эти цели семья может направить сразу же после получения сертификата. На 1 июля такой возможностью воспользовались уже четыре семьи», – добавили в региональном Минтруде.

РСК на первенца также можно направить на образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Кроме того, семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции жители республики, которые желают обратиться за предоставлением РСК на первенца, могут сделать это дистанционно, направив почтовым отправлением пакет необходимых документов в Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания.

Также заявление на эту меру соцподдержки можно подать лично в Центр соцзащиты населения или МФЦ «Мои документы» по месту жительства или месту пребывания, но по предварительной записи.