Три новых почетных гражданина

Список почетных граждан Коми пополнился еще тремя именами. Высшее почетное звание региона присвоено Вячеславу Бибикову, Николаю Герасимову и Михаилу Сырокваше. Соответствующий указ исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба подписал 3 августа.

Кандидатуру Вячеслава Бибикова внесла администрация Сыктывкара. Свою карьеру выпускник Ленинградского инженерно-строительного института начинал в Ухте, возглавлял строительные тресты в Ухте и Печоре, принимал участие в строительстве Сыктывкарского ЛПК, республиканского кардиоцентра, Свято-Стефановского кафедрального собора. С 1986 по 1990 год Вячеслав Бибиков занимал пост заместителя председателя Совета министров Коми АССР, председателя комитета Коми ССР по архитектуре и строительству. С 1994 по 2004 год был министром архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми, заместителем главы Республики Коми.

Николай Герасимов прошел трудовой путь от геолога до генерального директора ОАО «Полярноуралгеология». Имел большой опыт работы на руководящих должностях: занимал должности министра промышленности, министра промышленности и энергетики, зампреда правительства – министра инвестиций, промышленности и транспорта. Внес значимый вклад в открытие, оценку, разведку и освоение Парнокского месторождения и являлся одним из его первооткрывателей. Николай Герасимов много занимался благотворительностью, из личных средств помогал в реализации различных культурных проектов. Его карьера оборвалась на взлете – он не перенес плановую операцию. Звание «Почетный гражданин» Николаю Герасимову присвоено посмертно.

Михаила Сыроквашу к присвоению почетного звания представил Сосногорск. Он ветеран Великой Отечественной войны, прошел с боями Белоруссию, Прибалтику, дошел до Восточной Пруссии. После победы был переправлен на Забайкальский фронт, где участвовал в боевых операциях в Монголии. После войны второй родиной стал для Михаила Сырокваши Север. По окончании школы машинистов паровоза приехал по распределению в Коми АССР в рабочий поселок Ижма (нынешний Сосногорск), заочно окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Несмотря на свой солидный возраст (родился в 1927 году), Михаил Сырокваша не утратил интерес к общественной жизни, принимает активное участие в мероприятиях Сосногорской районной организации ветеранов, является членом ее президиума.

Галина ВЛАДИС

Фото из архива «Республики» и vk.com