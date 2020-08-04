Охотник на «тигров» и «пантер»

В годы Великой Отечественной войны с оккупантами сражались плечом к плечу представители разных национальностей. У всех была общая родина – СССР. И в рядах героев Советского Союза – жителей Коми края также есть выходцы из разных уголков страны. Но все они имели то или иное отношение к Коми АССР. В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Одним из них стал командир самоходно-артиллерийской установки старший сержант Александр Кибизов, он был призван на фронт Кожвинским райвоенкоматом Коми АССР. Своим героем его считают в Осетии, Туркмении и в Ставропольском крае – в тех местах, где он жил и работал.

Будущий советский артиллерист-самоходчик, командир СУ-100 в годы войны, Герой Советского Союза Александр Кибизов (по-осетински его имя Хъибизти Никъолайи фурт Аликсандр) родился 27 октября 1912 года в селе Христиановское (ныне город Дигора Республики Северная Осетия – Алания) в крестьянской семье. Про родителей известно только то, что мать героя – Софья (Санят) Кирилловна (Кубадиевна) Кибизова во время войны проживала в Ашхабаде.

Довоенная биография героя описана мало. Известно, что после окончания неполной средней школы (ныне средняя школа №1 города Дигоры) он работал в Ашхабаде экспедитором объединения «Союзсера» (отрасль по производству природной серы Министерства по производству минеральных удобрений CCCP).

Затем Кибизов отправился на Север – в Коми АССР. Здесь и застало его начало войны. Почему-то его призвали не сразу, а только спустя год после начала войны. В августе 1942 года Александр Кибизов был призван в Красную армию Кожвинским райвоенкоматом Коми АССР и направлен на фронт в пехотную часть под Москву. Боевое крещение принял на Западном фронте, почти сразу же он был ранен и попал в госпиталь.

В апреле 1943 года Александр Кибизов вновь отправился на фронт. В составе 1454-го самоходно-артиллерийского полка сражался на Центральном фронте в боях на Курской дуге. За мужество и храбрость, проявленные в Курской битве, Кибизов был награжден орденом Отечественной войны II степени. Из представления красноармейца Александра Кибизова к правительственной награде: «Красноармеец А.Н. Кибизов – замковый 3-й батареи, действуя в составе экипажа, показал себя смелым, хладнокровным, бесстрашным в бою воином. Во время боя 17 июля в районе станицы Малоархангельск Кибизов уничтожил два немецких танка и два противотанковых орудия».

В составе 9-го механизированного корпуса на Украине в районе Пуща-Водица 4 ноября 1943 года полк вел бой на окраине Киева. Здесь отличился взвод, в состав которого входил командир самоходной артиллерийской установки Кибизов. Получив боевую задачу уничтожить отходящие немецкие войска, взвод успешно с ней справился. Артиллеристы на большой скорости настигли автомобильную колонну противника на лесной дороге и разгромили ее. Из представления к ордену Отечественной войны I степени: «Показал себя храбрым, решительным, преданным своему делу бойцом. Четко и быстро выполнял команды, чем способствовал уничтожению двух немецких танков Т-6 (тигр) 11.11.1943 в районе станции Попельня».

В 1944 году сержант Кибизов участвовал в боях за освобождение городов Бердичев, Проскуров, Яворов, Перемышль, в форсировании рек Западный Буг и Висла. 19 июля 1944 года при расширении плацдарма на левом берегу реки Западный Буг в районе деревни Мадзярки уничтожил немецкий танк «Пантера», за что был награжден орденом Красной Звезды.

В марте 1945 года Кибизов участвовал в Восточно-Померанской наступательной операции, в выходе на побережье Балтийского моря, освобождении Польши, городов Неренберг, Лобез, Кольберг, Путниц, Гдыня.

16 и 17 апреля 1945 года командир самоходно-артиллерийской установки 1454-го самоходно-артиллерийского полка 11-го гвардейского танкового корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта старший сержант Кибизов в боях в районе немецкого города Зеелов, действуя в передовом отряде полка, уничтожил пять танков, одну долговременную точку с 75-миллиметровой пушкой, три противотанковых орудия и до шестидесяти солдат противника, подавил огонь шести тяжелых пулеметов.

22 апреля 1945 года экипаж Кибизова одним из первых ворвался в Берлин, в боях на реке Шпрее в районе севернее населенного пункта Карлсхорст (ныне в черте Берлина) огнем установки обеспечил переправу стрелковых подразделений через реку. Во время штурма Александр Кибизов был тяжело ранен, остался инвалидом.

Из книги Андрея Гетмана «Танки идут на Берлин»: «44-я гвардейская танковая бригада с частями усиления нанесла удар на Фридерсдорф и после упорного двухчасового боя выбила гитлеровцев из этого населенного пункта. Однако противник силами подошедших из Зеелова резервов попытался вернуть утерянную позицию. Но все контратаки были отбиты. Этому в немалой мере способствовали смелые и решительные действия личного состава приданного бригаде 1454-го самоходно-артиллерийского полка под командованием подполковника П.А. Мельникова. Особенно успешно громила контратакующего врага батарея СУ-100 комсомольца лейтенанта Н.К. Ваничкина. Самоходчики бесстрашно вступили в единоборство с танками противника. Экипажи самоходок старших сержантов А.Н. Кибизова, М.С. Третьякова и С.И. Гармидера уничтожили три «тигра», четыре «пантеры», несколько орудий и большое число вражеской пехоты, взяли 92 пленных. За смелость и мужество, проявленные в этом бою, лейтенант Н.К. Ваничкин, старшие сержанты М.С. Третьяков и С.И. Гармидер были награждены орденом Красного Знамени, а особо отличившийся старший сержант А.Н. Кибизов удостоен звания Героя Советского Союза».

Всего за три года боев Александр Кибизов и расчет его самоходной установки уничтожили 24 фашистских танка, 62 автомашины и бронетранспортера, 28 артиллерийских орудий и минометов, десятки блиндажей и дзотов противника, 37 пулеметов, более четырехсот вражеских солдат и офицеров. Ему пятнадцать раз была объявлена благодарность Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года «за мужество и героизм, проявленные в наступательных боях от Вислы до Одера, и нанесение противнику большого урона в живой силе» старшему сержанту Александру Кибизову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№6717).

После войны был демобилизован и жил в Кисловодске. Работал заведующим хозяйством санатория «Узбекистан». В 1980 году вышел на пенсию и через пять лет с семьей переехал в город Владикавказ (Северная Осетия – Алания). 29 марта 2001 года Александр Николаевич Кибизов ушел из жизни. Похоронен во Владикавказе на Аллее Славы Красногвардейского парка. В Дигоре один из переулков назван в честь Кибизова, а средняя школа №1 города носит имя двоих своих выпускников – героев Советского Союза Сергея Бицаева и Александра Кибизова. В апреле 2015 года имя Александра Кибизова присвоено гимназии №4 города Владикавказа, а в мае 2017 года в гимназии был торжественно установлен бюст героя войны.

Помимо Звезды Героя и ордена Ленина был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, рядом медалей.

Про Александра Кибизова можно прочитать в таких книгах, как «Осетии отважные сыны» (Северо-Осетинское книжное издательство, 1967) и «Ими гордится Туркменистан» (Ашхабад, 1973), «Их имена никогда не забудутся: Ставропольцы – Герои Советского Союза» (Ставрополь, 1968-1969) и «Книга Памяти Республики Коми» (Сыктывкар, 2006).

Артур АРТЕЕВ

Фото digora.ru

ГЕРОИ ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ

Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации объявила конкурс «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны». Для участия в конкурсе принимаются творческие работы от непосредственного участника войны, члена его семьи, родственника или близкого знакомого о совершенном подвиге или подвигах людей.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Подвиг его бессмертен» (описание военных подвигов защитников Родины), «Родная культура и война» (отражение роли национальных культур и деятельности работников культуры в достижении победы над фашизмом), «В тылу как на войне» (характеристика трудовых подвигов работников тыла и их вклада в общую победу), «Наша Победа для всех поколений» (описание роли Победы в Великой Отечественной войне для ее объективного восприятия будущими поколениями нашей страны и всего человечества).

Прием документов проводится до 30 сентября по электронной почте: afunrf@yandex.ru с темой письма «Герои финно-угорских народов России». Итоги будут подведены до 30 ноября. Творческие работы конкурса будут опубликованы в книге, презентация которой состоится в ноябре. Экземпляры книги направят в регионы, а также вручат участникам конкурса.