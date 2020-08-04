Благодарность героям нашего времени

В период пандемии коронавируса врачи, медсестры, сотрудники скорой помощи вынуждены работать практически круглосуточно. Но пандемия не отменила другие болезни, и медики самоотверженно спасают жизни людей и от других серьезных заболеваний. В этом убедился сыктывкарец Нуру Гашимов, чью жизнь и жизнь его супруги спасли люди в белых халатах.

Нуру Гашимов – военнослужащий в отставке, 27 лет отслужил в армии, сейчас он пенсионер. 7 июля у сыктывкарца прихватило сердце, жена вызвала скорую. Прибывшие врачи поступили очень грамотно – отвезли в кардиоцентр, чтобы там провели обследование. Выяснилось, что у пациента предынфарктное состояние.

– Врачи быстро среагировали и не дали случиться инфаркту. Провели УЗИ сердца, сделали рентген и сразу отправили в операционную и поставили стент, – рассказал Нуру Гашимов.

Бывший военный поразился слаженности работы специалистов:

– Это настоящий конвейер по спасению людей. Низкий поклон всем врачам и медсестрам кардиоцентра и в первую очередь заведующей отделением №1 Татьяне Анатольевне Роуш, лечащему врачу Василию Алексеевичу Семяшкину и Антону Александровичу Архипову, который проводил мне коронарографию и стентирование.

Правда, по его словам, далеко не все пациенты ценят то, что для них делают врачи, и это очень обидно. Но таких, к счастью, единицы.

Так случилось, что именно в тот период, когда Нуру Гашимов приходил в себя после операции, ему позвонила супруга и сообщила, что чувствует себя очень плохо. Дочь Гашимовых работает медсестрой в Республиканской детской клинической больнице. В их отделении кто-то заразился коронавирусной инфекцией, и дочь в свою очередь заразила мать и брата. Но если дети перенесли болезнь легко, то супруга Нуру Гашимова заболела серьезно. Ей становилось все хуже и хуже, пришлось вызывать скорую, которая увезла женщину в радиологическое отделение республиканской больницы. КТ показала двустороннюю пневмонию. Три дня больная лежала с подключенным аппаратом искусственной вентиляции легких, сейчас ей значительно легче.

В редакции «Республики» Нуру Гашимов связался с женой по телефону, и она рассказала, что лечение организовано качественно, а отношение к пациентам со стороны медперсонала заботливое.

Галина ВЛАДИС

Фото Ярослава СЕВРУКА