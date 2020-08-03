Виртуальная выставка корткеросских мастеров

В республиканском Центре народного творчества и повышения квалификации 5 августа откроется виртуальная выставка «На земле Кӧрт Айки». Она пройдет на информационных интернет-площадках центра в августе и сентябре, доступ к ней будет открыт всем пользователям.

На выставке будут представлены фотографии изделий декоративно-прикладного искусства мастеров Корткеросского района, опубликованы интервью с мастерами, размещены видео мастер-классов. Так, не выходя из дома, пользователи смогут побывать в мастерских, увидеть творческий процесс изнутри.

– Выставка «На земле Кӧрт Айки» должна была состояться летом в нашем выставочном зале, – рассказала «Республике» куратор выставочного проекта, руководитель сектора декоративно-прикладного творчества ЦНТ и ПК Кристина Полякова. – К сожалению, обстоятельства не позволяют нам принимать посетителей. Поэтому мы приняли решение провести выставку онлайн. Сегодня это востребованный и весьма распространенный формат культурных мероприятий.

Открытие выставки предваряют публикации на странице центра в соцсети «ВКонтакте» интересных фактов и легенд, связанных с Корткеросским районом.

Артур АРТЕЕВ

Фото ГАУ РК «ЦНТ и ПК»