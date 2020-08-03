Семейный капитал на покупку и ремонт жилья

В Коми за полгода сертификат на региональный семейный капитал при рождении третьего ребенка получили 642 семьи. Эта выплата предоставляется без учета каких-либо критериев нуждаемости матерям, родившим третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года, и финансируется исключительно за счет бюджета республики.

Размер установленного в республике регионального семейного капитала (РСК) – 150 тысяч рублей. Предоставление этой выплаты включено в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

По данным Минтруда Коми, с начала текущего года сертификаты на региональный семейный капитал при рождении третьего или последующих детей получили 642 семьи, воспользовались средствами этой выплаты 1239 семей. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили 76,3 млн рублей.

Всего за время предоставления РСК обладателями сертификатов на него стали 15 355 жителей Коми, из них 12 034 получателей уже воспользовались средствами капитала. Расходы республиканского бюджета на эти цели составили около 1,6 млрд рублей. В региональном Минтруде добавили, что действие РСК продлено до конца 2021 года.

Средства регионального капитала могут использоваться целиком или частями на нужды семьи, которые определены законодательством. Специалисты Минтруда Коми отмечают, что покупка и ремонт жилья — в числе наиболее востребованных направлений расходования РСК. На эти нужды семья может направить региональный капитал целиком.

«Это направление расходования РСК неизменно сохраняет актуальность. Так, с начала года на приобретение жилья средства капитала направили 203 семьи, а для ремонта своих квартир и домов – 416 семей», – рассказали в Минтруде Коми.

Не менее востребована и ежегодная единовременная денежная выплата за счет РСК – ее размер составляет 25 тысяч рублей. В этом году выплату за счет РСК получили 747 семей, а за время предоставления капитала ею воспользовались 5324 получателя. Выплату за счет РСК семьи чаще всего расходуют на оплату ЖКУ, услуг детского сада и уплату налогов семьи, а также для подготовки детей к школе.

В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции жители республики, которые желают обратиться за предоставлением РСК, могут сделать это дистанционно – через портал Госуслуг. Кроме того, заявление на эту меру соцподдержки можно подать через МФЦ, а также обратившись в Центр соцзащиты населения по предварительной записи.

В Минтруде Коми напомнили, что в республике РСК в размере 150 тысяч рублей положен и тем семьям, в которых с января текущего года родился первенец.