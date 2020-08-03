Пловец из Коми стал «международником»

Сыктывкарскому пловцу Николаю Зуеву официально присвоили звание мастера спорта международного класса. Об этом сообщили в министерстве спорта Коми.

В 2018-м пловец завоевал золото на первенстве Европы среди юношей 15-18 лет в Финляндии, успешно преодолев дистанцию на спине в эстафете 4×100 метров. В прошлом году он взял два серебра и золото на первенстве мира в Венгрии, выполнив норматив мастера спорта международного класса. В июне Николай Зуев дал большое интервью «Республике». Тогда он просил не называть его в материале «международником», так как звание официально еще не было присвоено. Теперь сыктывкарец официально получил высокий спортивный статус МСМК.

Один из самых перспективных пловцов страны тренируется в СШОР «Аквалидер» под руководством Ольги Глуховой.

Ярослав СЕВРУК

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