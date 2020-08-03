«Ника» начнет сезон в сентябре

Сыктывкарские баскетболистки из клуба «Ника» начнут выступать в сезоне-2020/21 с матчей в Кубке России. Игры группового турнира пройдут с 15 по 20 сентября. Жеребьевка кубка страны состоялась в дистанционном формате 31 июля.

Как сообщает пресс-служба БК «Ника», по результатам жеребьевки 22 команды разбили на четыре группы. Они сыграют в круговом турнире с 15 по 20 сентября. Победитель каждой группы выйдет в полуфинал. Полуфинальные матчи состоятся 29 сентября, а финальная игра намечена на 3 октября. Полуфинал и финал будут состоять из одного матча. «Ника» сыграет в группе В, где также оказались «Надежда» из Оренбурга, «Ростов-Дон-ЮФУ», ставропольская «Ставропольчанка», «Парма-КОР» из Перми и «Энергия» из Иваново. Будет ли у «Ники» возможность проводить матчи в столице Коми, пока неизвестно, так как эпидемиологическая обстановка на данный момент в регионе остается напряженной.

Регулярно в официальной группе «Ники» появляются и трансферные новости. Свежие приобретения клуба: серебряный призер студенческой суперлиги прошлого года Елизавета Зайцева и Арсения Матвеева, перешедшая из омского «Нефтяника». Ранее было объявлено о переходе в стан клуба Александры Марченковой, которая до этого успешно выступала на уровне премьер-лиги в красноярском «Енисее».

Ярослав СЕВРУК

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