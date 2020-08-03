Неудачи в Люберцах

Первого и второго августа сыктывкарская мини-футбольная команда «Новая генерация» провела четвертьфинальные игры в плей-офф чемпионата суперлиги с югорским клубом «Газпром-ЮГРА». В обеих встречах сыктывкарцы уступили команде из Югорска. Серия длится до трех побед, и итоговый матч состоится пятого августа. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой игры проходят на нейтральной арене – в подмосковных Люберцах.

Еще в мае стало известно, что остановленный из-за эпидемии коронавируса чемпионат суперлиги по футзалу будет продолжен в августе, причем сразу со стадии плей-офф. Тогда в интервью «Республике» директор ФК «Новая генерация» Артем Сухарев рассказал, что команда изголодалась по тренировкам и матчам. На тот момент все еще были полны оптимизма по поводу скорого снятия ограничений, но в Коми ситуация осталась напряженной, вплоть до начала плей-офф сохранялся запрет на проведение спортивных мероприятий. В итоге «Новой генерации» не удалось провести даже контрольные товарищеские встречи. Надеяться на повторение прошлогоднего успеха в этой ситуации было сложно.

Напомним, что в прошлом сезоне сыктывкарская команда сотворила сенсацию, обыграв югорчан (на тот момент действующих чемпионов России) в четвертьфинальной серии до трех побед со счетом 3:1. Бюджет югорского клуба, усиленного мощными легионерами, кратно превышает финансовые возможности «Новой генерации», где играют в основном местные воспитанники. В новом сезоне в экономических раскладах практически ничего не изменилось. Естественно, несколько поменялись составы команд, но после успешной игры в плей-офф команда из столицы Коми сохранила основной костяк футболистов. Без потерь в составе тоже не обошлось, например, клуб покинул талантливый молодой игрок Дмитрий Леготин, ставший одним из героев четвертьфинальной серии. Однако на его место селекционеры команды подыскали не менее даровитого иностранца – ангольца Эгаша. В итоге Эгаш заиграл великолепно и мог бы стать одним из главных открытий сезона, если бы не грянувшая пандемия.

Несмотря на отсутствие контрольных игр («газовики» в свою очередь провели три контрольные встречи), перед отъездом в Люберцы сыктывкарцы сохраняли оптимизм. В интервью клубной пресс-службе нападающий «Новой генерации» Кирилл Шишов фаворитом назвал команду «Газпром-ЮГРА», но вселил в болельщиков из Коми оптимизм следующей фразой: «Шансы на победу есть всегда, нам ли об этом не знать».

Все футболисты и административный штаб накануне поединков сдали тесты на коронавирус. Болеющих опасным вирусом не выявили, и команда отправилась доигрывать сезон-2019/20.

Первый поединок начался с игры на встречных курсах. На девятой минуте убойный момент был у сыктывкарского ангольца, но после перехвата мяча Эгаш не смог реализовать выход один на один с вратарем. Во всей красе себя проявил грузинский голкипер югорчан Звиад Купатадзе. Постепенно «газовики» стали поддавливать сыктывкарцев, заставляя фолить. На 16-й минуте убойнейший момент был у бразильского «столба» Кататы, но центрфорвард не смог попасть по мячу перед пустыми воротами. Однако буквально в следующей же атаке Катата, получив пас, направил мяч точно в ближнюю «девятку», не оставив никаких шансов вратарю сыктывкарской команды Кириллу Щурку. После этого газпромовцы еще дважды поразили ворота визави в первой половине матча. Во втором тайме счет стал 4:0 в пользу югорчан, сыктывкарцы начали смелее действовать в атаке, Кирилл Щурок все чаще выходил из ворот, становясь как бы пятым полевым. В середине тайма газпромовцы получили шестой фол, и судья назначил штрафной удар с 10 метров, который успешно реализовал Кирилл Шишов. Этот гол стал первым и последним у «Новой генерации», а Кирилл Шишов на 18-й минуте получил вторую желтую карточку и покинул поле. До конца матча в воротах сыктывкарцев побывал еще один мяч, и встреча вполне закономерно завершилась со счетом 5:1 в пользу фаворитов.

На следующий день игра складывалась по схожему сценарию, но только «Новой генерации» удалось забить свой единственный мяч в первом тайме, а югорчанам на один гол меньше во втором. Итог встречи – 4:1 в пользу команды «Газпром-ЮГРА».

Постпандемийный мини-футбол в исполнении двух давних противников продолжится пятого августа третьим решающим поединком. Главный тренер «Новой генерации» Вадим Яшин продолжает верить в своих подопечных. Он заявил, что, несмотря на отсутствие контрольных игр, сыктывкарцы функционально выглядели неплохо, «продышались» и теперь попробуют дать бой в третьей игре.

Ярослав СЕВРУК

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