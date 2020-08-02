Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!

В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 90-ю годовщину со дня образования.

ВДВ всегда считались самым сплоченным родом войск. В «крылатой пехоте» служат те, кто готов брать на себя большую ответственность, рискуя жизнью, выполнять сложнейшие боевые задачи по обеспечению национальных интересов нашего государства.

Десантники внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, участвовали в крупных сражениях за освобождение городов России и других стран от фашистских захватчиков. Ваш героизм стал доблестным примером мужества и патриотизма для нынешних поколений. «Голубые береты» с честью выполняли свой долг в Афганистане, Чеченской Республике, Сирии и других «горячих точках» страны и мира.

В этот праздничный день благодарим всех ветеранов Воздушно-десантных войск за активное участие в общественной жизни Республики Коми, за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, работу с будущими призывниками.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, успехов в реализации всех планов и начинаний. Пусть любая высота вам будет подвластна, а любое дело – по плечу!

Правительство Республики Коми