Уважаемые военнослужащие и ветераны ВДВ!

Примите искренние поздравления с Днем Воздушно-десантных войск России!

Вот уже 90 лет Воздушно-десантные войска надежно стоят на защите национальных интересов государства, на страже мира и созидательного труда. Боевое братство десантников прошло закалку в сражениях Великой Отечественной войны, преданно отстаивало интересы страны в Афганистане, «горячих точках» современности, в контртеррористических и миротворческих операциях. Героизмом, отвагой и профессиональным мастерством десантники не раз доказали несокрушимую силу русского оружия.

Здесь не бывает случайных людей. Только мужественные и сильные духом попадают в «крылатую пехоту». О ваших подвигах учителя рассказывают на уроках мужества, сняты фильмы, на ваших примерах воспитывают подрастающее поколение в традициях патриотизма.

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто посвятил свою жизнь службе в Воздушно-десантных войсках, чтим память о погибших при выполнении воинского долга. Благодарю родных и близких бойцов «крылатой пехоты», чья любовь и поддержка помогает им в ратном труде. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в службе на благо нашего Отечества!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Республики Коми