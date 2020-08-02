Дорога к статусу «банкрот»

В республике растет число граждан, признанных банкротами. Увеличивается и количество желающих получить этот статус. О том, какие подводные камни могут встретиться на дороге к незавидному, но для многих желанному званию банкрота, шла речь во время прямой линии, состоявшейся в Общественной приемной главы республики. Спикером выступал специалист-эксперт регионального управления Росреестра Тимофей Сокерин. Именно Росреестр осуществляет надзор и контроль над тем, как соблюдают требования законодательства едва ли не главные участники процедуры банкротства – арбитражные (финансовые) управляющие. Но жители республики, дозвонившиеся на телефон прямой линии, на арбитражных управляющих не жаловались. Фактически специалисту раз за разом задавали один вопрос: «Что надо сделать, чтобы стать банкротом?»

Первый шаг к свободе от долгов

В современной России процедура банкротства в идеале должна позволить человеку, который по каким-то причинам утратил способность исполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами, освободиться от непосильных долгов и начать новую жизнь без удручающих долговых обременений.

Институт банкротства физических лиц в России был введен с 1 октября 2015 года. С 2016 по 2019 год Арбитражный суд Республики Коми признал несостоятельными (банкротами) 542 физических лица. В 2016 году этот статус приобрели 62 жителя Коми, в 2017 году – 100 (+61 процент), в 2018 году – 142 (+42 процента), в 2019 – 238 человек (+68 процентов). Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда Коми, за первое полугодие 2020 года уже поступило 249 заявлений граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, о несостоятельности (банкротстве), что на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года. За прошедшие шесть месяцев рассмотрено 136 дел о банкротстве граждан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 33 процента. Не исключено, что в связи с непростой экономической ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, во втором полугодии заявлений о признании банкротом будет еще больше. Во всяком случае в ходе прямой линии жители Коми активно выясняли, как получить этот статус.

Тимофей Сокерин напомнил, что производство по делу о банкротстве гражданина возбуждается Арбитражным судом региона на основании заявления о признании физического лица банкротом. Такое заявление может быть подано как самим гражданином, так и его кредиторами. Впрочем, как показывает практика Арбитражного суда, чаще всего о желании стать банкротом заявляют сами граждане.

Претендовать на признание несостоятельным может заемщик, общая сумма долгов которого составляет не менее 500 тысяч рублей, а платежи просрочены на три месяца. Тимофей Сокерин подчеркнул, что у гражданина есть не только право, но и обязанность обратиться в арбитраж с заявлением о признании его банкротом. Если человек, долг которого превышает полмиллиона рублей, в один не самый прекрасный день понял, что не сможет исполнить взятые на себя финансовые обязательства, он в течение тридцати рабочих дней должен обратиться в суд с заявлением о признании банкротом. Это позволяет не «копить» штрафы и пени за просрочку платежей, а сразу приступить к решению проблемы.

К заявлению должен быть приложен пакет документов, подтверждающих и наличие долгов, и неплатежеспособность заявителя. На этом этапе у граждан, далеких от юриспруденции, и возникают первые трудности. Из практики Арбитражного суда понятно, что не всем желающим стать банкротом удается с первого раза предоставить в суд все необходимые бумаги. Но, получив разъяснения, жители Коми в большинстве случаев успешно устраняют недочеты. И хотя сейчас появилось множество фирм, которые за определенную плату предлагают помощь в оформлении документов, специалисты уверены, что и сам гражданин, если приложит усилия, сможет справиться с этой процедурой. А деньги, которые пришлось бы отдать наемным помощникам, лучше приберечь для оплаты самой процедуры банкротства, которая влетит в копеечку.

Карты биты

Тимофей Сокерин призвал не забывать, что все расходы на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, оплачиваются за счет средств должника. Поэтому человеку, карманы которого совсем пусты, будет сложно претендовать на статус банкрота. Первый платеж – 25 тысяч рублей в качестве выплаты арбитражному управляющему за проведение процедуры банкротства. Также надо оплачивать почтовые расходы, расходы, связанные с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним, расходы на опубликование сведений, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также судебные расходы, в том числе госпошлину. В общей сложности расходы могут достигать 100 тысяч рублей. В Коми были случаи, когда деньги на оплату процедуры банкротства должнику приходилось занимать у родственников.

При этом при проведении процедуры банкротства должник теряет финансовую самостоятельность, все его расходы контролирует финансовый управляющий. В частности, гражданин должен передать финансовому управляющему все имеющиеся у него банковские карты. Финансовый управляющий должен перевести все финансовые потоки, в том числе и любые зарплатные поступления, на основной счет должника и распоряжаться этими средствами в соответствии с законодательством. Даже деньги на бытовые нужды, в том числе на питание, должнику выделяет арбитражный управляющий из тех сумм, которые поступают на счет (обычно это сумма установленного в регионе прожиточного минимума).

Первый этап – процедура реструктуризации долгов. На общем собрании кредиторов они вместе с арбитражным управляющим могут разработать план реструктуризации долгов. Но при этом план должен быть реально выполнимым, то есть должны существовать предпосылки для улучшения финансового положения должника, которое позволит ему, хоть и за более продолжительное время, чем предполагалось, выполнить свои обязательства. На практике такой план представляется в суд нечасто, поскольку в большинстве случаев ни кредиторы, ни арбитражный управляющий не прогнозируют резкого увеличения доходов должника.

Если смысла в реструктуризации долгов нет, арбитражный управляющий приступает к реализации ценного имущества должника. Поскольку зачастую единственное имеющее солидную стоимость имущество жителей Коми – это жилье, то в первую очередь участников прямой линии интересовало, не придется ли гражданам в результате процедуры банкротства стать бездомными. Тимофей Сокерин объяснил, что единственное жилье, находящееся в собственности у гражданина, не подлежит включению в конкурсную массу. Исключение составляет «ипотечное» жилье: даже если для семьи это единственная крыша над головой, на него все равно может быть обращено взыскание в соответствии с законом об ипотеке.

Также должнику оставят необходимую для жизни мебель, одежду и предметы домашнего обихода. А вот с драгоценностями, антиквариатом и другими предметами роскоши придется попрощаться.

После продажи имущества, составляющего конкурсную массу, и завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов (за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством).

С пустым карманом – в новую жизнь

Нередко у граждан обнаруживается так мало пригодного к продаже имущества, что кредиторы остаются буквально ни с чем. Например, одна из жительниц Коми на момент обращения в Арбитражный суд имела неисполненные обязательства перед несколькими банками и микрокредитными организациями в общей сложности более чем на миллион рублей. Из отчета арбитражного управляющего о действиях, проведенных в ходе процедуры банкротства этой гражданки, следует, что требования кредиторов были частично погашены на сумму 2000 рублей. Хотя в реестре требований кредиторов значилась сумма в 1 018 947 рублей. В ходе процедуры банкротства на расчетный счет должника поступили 4025 рублей, эти деньги были направлены на выплату должнице суммы, необходимой для проживания. Движимого и недвижимого имущества гражданка не имела. В итоге эта женщина была признана банкротом, освобождена от невыполнимых для нее финансовых обязательств и начала новую жизнь, в которой она, хочется верить, ответственно подходит к обращению с финансами.

Другой житель Коми набрал в разных банках кредитов на 2,7 миллиона рублей. Процентная ставка по займам варьировалась от 16 до 23 процентов годовых. В какой-то момент гражданин не смог обеспечивать регулярную выплату всех задолженностей и обратился в суд с заявлением о признании банкротом.

«Лишней» недвижимости у него не обнаружилось, квартира, в которой проживала семья, была единственным жильем в собственности, поэтому не подлежала включению в конкурсную массу. Гражданин работал, его зарплатой распоряжался управляющий, немалая доля поступавших на счет средств направлялась должнику «на жизнь». В итоге после оплаты всех необходимых расходов кредиторам досталось лишь чуть больше 135 тысяч рублей. Анализ финансового состояния должника признаков преднамеренного и фиктивного банкротства не выявил. Гражданин был признан банкротом и освобожден от дальнейшего исполнения требований кредиторов, имевшихся на дату обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Человек, получивший статус банкрота, в «новой» жизни, свободной от старых финансовых обязательств, должен будет соблюдать ряд ограничений. В частности, в течение некоторого времени (от пяти до десяти лет) банкрот не сможет занимать руководящие должности в ряде организаций. В течение пяти лет гражданин должен будет сообщать потенциальным кредиторам, что проходил процедуру банкротства.

Участники прямой линии также поинтересовались, сколько времени занимает процедура банкротства. Тимофей Сокерин заверил, что практически во всех случаях это очень долгий процесс, который занимает не менее нескольких месяцев. Временная протяженность зависит в первую очередь от сложности процедуры, а также от профессионализма арбитражного управляющего, от того, насколько он активно подходит к выполнению своей работы.

Людмила ВЛАСОВА

Фото bankrotstvo-fizlic.ru

Как сообщил Интерфакс, 21 июля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о внесудебном банкротстве граждан, разрешающий гражданам с непогашенными долгами от 50 до 500 тысяч рублей становиться банкротами во внесудебном порядке – путем подачи заявления о банкротстве во многофункциональный центр (МФЦ).

По информации Интерфакса, согласно поправкам в закон о банкротстве возможность внесудебного банкротства получат граждане, у которых ранее судебные приставы не нашли имущества и из-за этого вернули исполнительный лист взыскателю. Больше никаких условий желающим заявить о личном банкротстве не предъявляется. В заявлении на собственное банкротство гражданин должен будет только перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ним.

Если в ходе проверки МФЦ увидит какие-то несоответствия обязательным условиям, он вернет заявление с указанием причин. Его податель сможет обжаловать этот отказ в суде либо обратиться вновь с заявлением через месяц.