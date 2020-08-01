Устькуломец Илья Липин: «Каждому нужно дать шанс вырваться из бедности»

Путешественник и филантроп Илья Липин родился в селе Усть-Кулом. Он объездил множество стран мира, долгое время учился и работал в Канаде, а сейчас занимается благотворительной деятельностью в столице Филиппин – Маниле. Там при поддержке международных организаций устькуломец открыл социальный центр для бедных детей. О путешествиях мужчина тоже не забывает, регулярно открывает для себя новые страны, говорит, что со временем планета стала казаться уже совсем маленькой. В интервью «Республике» Илья Липин рассказал о том, как появилась страсть к исследованию мира и почему он решил начать помогать людям на Филиппинах.

– Вы родились и выросли в Усть-Куломе. Как у сельского парня проснулась любовь к путешествиям?

– Это, наверное, что-то генетическое: и от бабушки Анны Павловны, и от мамочки Земфиры Александровны. Бабушка откладывала по рублю от каждой зарплаты и ездила в санатории почти ежегодно. Я же первый раз покинул пределы Усть-Куломского района на 11-м году жизни и отправился в Крым, в город Евпаторию, куда маме выдали путевку в санаторий. Было и интересно, и страшно, но это в меня вселило какую-то жажду, которую просто надо было утолять постоянно. На сегодня в моей копилке около 40 стран. К сожалению, коронавирус замедлил мои передвижения по нашей, ставшей для меня теперь уже маленькой планете, но я не отчаиваюсь, ведь рано или поздно пандемия закончится, и буду продолжать.

Большую роль сыграло, конечно, образование. В 1999-м поступил в гимназию искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова. Тогда она была самым крутым учебным заведением для нас, детей из деревень и районов. Четыре года в гимназии по-настоящему сформировали меня, зажгли искру к постоянному росту и развитию. После поступил на инфак нашего пединститута и в 2008-м получил диплом учителя с дополнительной специальностью – переводчик. Потом отправился покорять Москву, ведь работу в Сыктывкаре найти было не так просто.

– Чем вы там занимались?

– Устроился работать переводчиком-консультантом в международный аэропорт Домодедово. Это был отличный опыт, встречал массу интересных людей, в том числе работал с иностранцами. Однако наступили непростые времена в плане экономики: на дворе был 2009 год, который для многих оказался не самым лучшим. В общем, я лишился работы, но к тому времени начинал заниматься частным преподаванием английского, у меня уже были ученики. Сосредоточился именно на этой деятельности, и по сей день она меня кормит. Хочу отметить, что Домодедово стало неким переломным моментом, разделившим жизнь на до и после: на меня, ребенка, и меня – уже взрослого человека. Было сложно, но и безумно интересно. Новый город, новая работа, новые друзья и возможности. Наверно, если бы не потерял работу из-за кризиса, то так и остался бы обалдуем.

Благодарен вселенной, что она послала мне такой неожиданный подарок, понял, что преподавание английского приносит мне раза в три больше, чем работа переводчиком. Хотя и это быстро начало надоедать, захотелось чего-то большего. В итоге понял, что хочу путешествовать, хочу увидеть весь мир. Стал искать варианты. Оказалось, что за рубежом есть университеты и курсы, где можно бесплатно учиться и стажироваться, а где-то еще и платят стипендию. Наткнулся на проект на севере Канады в провинции Саскачеван. Местный университет в городе Саскатуне предлагал стипендию студентам из других стран, причем именно из северных стран. Я оказался в числе первых, кто поступил туда по этой программе. Обучение в Канаде сильно отличается от российского, там больше половины времени нужно изучать предмет самостоятельно, а консультироваться с профессорами надо уже по конкретным темам, относящимся к диссертации и финальному проекту. Было, конечно, сложно, но, с другой стороны, и интересно.

– А какое образование вы там получали?

– Учился по курсу политологии и управления севером. Никогда прежде об этом и не слышал. Я учился и параллельно подрабатывал, чтобы хватало на жизнь. Климат там суровый. Усть-Кулом – это юг по сравнению с зимой Саскатуна. Поэтому в 2012-м, как только получил диплом, сразу сбежал в Ванкувер, где климат нежнее и зимняя температура не доходит до 60-градусного минуса с жутким ветром.

– На какую работу устроились в Ванкувере?

– Там я долго не мог определиться с профессией. В новом городе хотелось попробовать что-то новое и в плане работы. Устроился поваром в ресторане, так как мне всегда нравилось готовить. Оказалось, что работать в ресторане очень непросто, но эта работа научила дисциплине, умению находить общий язык с разными людьми и еще очень многому. Хочу сказать, что в местных ресторанах все строго, и многих увольняли за опоздание на пять минут, многие попросту не справлялись со стрессом и увольнялись сами. Чудом продержался год, и после этого мне предложили повышение. Так я стал су-шефом. Еще через год у меня уже была своя кухня и команда поваров. Эта работа подняла меня на новый уровень понимания бизнеса и развития международного сетевого ресторанного проекта. Я стал шеф-поваром и дорос до операционного менеджера. Это программы инвентаризации, это новые тенденции составления и развития меню, это постоянные встречи с поставщиками, ежедневные планерки и проведение интервью с желающими устроиться к нам. Работы было много, начинался день с шести утра, а в дни инвентаризации в четыре утра и заканчивался в восемь-десять вечера. Как правило, почти без выходных. За эти годы сменил немало ресторанов и получил бесценный опыт работы. Параллельно путешествовал и видел, как живут люди в самых разных уголках планеты.

– Как в итоге вы решили заняться социальным проектом на Филиппинах?

– В 2018-м понял, что хочу найти себя в чем-то новом, помочь тем, кто реально нуждается в помощи. Много раз бывал на Филиппинах и видел, как сложно там живется людям, у большинства из них абсолютно не будет шанса выбраться из бедности. Парадоксально, но в этой сказочно красивой стране многие люди вынуждены буквально выживать. За это время узнал об огромном количестве международных благотворительных организаций и познакомился с их представителями, стал спонсором и волонтером, преподавал на улицах Манилы. Спустя год решил создать что-то свое, что-то, что позволило бы принимать незамедлительные решения и оказывать помощь именно тогда, когда она реально важна и необходима. Открыл социокультурный центр-приют для детей и подростков, где мы проводим образовательные курсы, принимаем тех, кому негде жить, помогаем семьям. Сейчас у нас есть несколько спонсоров, которые помогают чем могут. Есть и международные проекты по обмену, летние курсы и многое другое.

– Что собой представляет центр?

– На сегодня в центре живут уже пять детей, двое малышей и трое подростков, в планах набрать еще пять до конца 2020-го. Центр находится в спокойном спальном районе Манилы, он представляет собой большой дом, рядом большой участок для активного и физического развития детей, есть няньки, которые работают по 24 часа в сутки.

– Нужны ли вам волонтеры?

– Добровольные помощники нам очень нужны, но из-за глобальной пандемии границы пока закрыты. Есть программа по международному развитию центра. Мы приглашаем ребят из Коми посетить центр, и есть стипендия центра «Соединяем Жизнь» для изучения английского языка с нашими детьми в течение семи недель. Стипендия покрывает проживание, питание, страховку, трансферы и выездные туры в лагеря наших организаций спонсоров и организаций партнеров. У нас на данный момент ребята 9-11 лет. Мы отдаем приоритет этому возрасту, дабы объединить интересы и сплотить их в дальнейшем.

– Скучаете ли по малой родине и как часто бываете в Коми?

– Очень скучаю. Часто вспоминаю родные места. Почти все детство прошло в селах Усть-Кулом, Дон, Кужба и Помоздино. В Коми приезжаю каждые два года, и если бы не вирус, то этим летом точно побывал бы на малой родине.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Ильи Липина «ВКонтакте»

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Илья Липин время от времени делится с друзьями различными впечатлениями от тех или иных поездок. Так, о Японии в апреле прошлого года он написал, что посетил там за десять дней десять городов, а самой поездки ждал целых пять лет.

«Страна восходящего солнца. Япония меня пленила-таки, очередная страна, откуда не хочу уезжать. Есть баланс, есть тут правила, которые не нарушаются, есть у всего свое предназначение. На этом и держится все, на этом и порядок складывается, и факт, что нам никогда не понять этого мышления. Мне было очень сложно понять все тонкости негласных или неписаных правил и порядков», – написал на странице путешественник и благотворитель.