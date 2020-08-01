Сенокос в музее

В окнах отдела этнографии Национального музея Коми открылась выставка «Турунасян кад – сенокосная пора». На экспозиции представлены фотографии видов сенокосных работ, а также традиционные сенокосные орудия труда и сопутствующие предметы: косы-горбуши, косы-литовки, деревянные грабли, плетенные из бересты туеса.

– Изобретение косы, а это было около двух тысяч лет назад, постепенно преобразило окружающий человека ландшафт, – рассказал «Республике» научный сотрудник отдела этнографии Национального музея Коми Евгений Худин. – Были освоены огромные пространства. Люди отвоевывали у леса территорию, чтобы оставить на зиму и прокормить коров, лошадей, коз, чтобы дожить до следующего урожая. Сейчас многовековая традиция сенокоса почти ушла в прошлое. Крупные агрохолдинги изменили традиционный уклад сельской жизни. Молоко можно купить в магазинах, и поэтому редкие хозяева в деревне держат корову.

Для тех, кто хочет больше узнать о старинных, еще немеханизированных сенокосных традициях, в окнах музея и выставлены предметы и фотографии, связанные с сенокосом. Все предметы на выставке со своей историей. Одна из кос-горбуш принадлежала целительнице села Нижний Воч Капитолине Кочановой, большой туес подарил музею Степан Лопырев из деревни Климовск, а висящую на нем ложку таежного человека – чибльӧг изготовил известный охотник Владимир Липин.

Сено для выставки было скошено около часовни Введения во Храм Пресвятой Богородицы в деревне Верхняя Отла перед реставрацией в нынешнем июле.

Напомним, во время режима карантина музей проводит выставки на улице, на заборах или в оконных проемах.

Артур АРТЕЕВ

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