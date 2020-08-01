Агенты широкого спектра действия

Ученые Коми готовят разработку, которая поможет в борьбе с COVID-19. И не только с этой инфекцией, но и с другими опасными вирусами, начиная от гриппа и гепатита и заканчивая лихорадкой Эбола. Проект Института химии ФИЦ Коми научного центра УрО РАН победил в грантовом конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). В чем заключается суть разработки, «Республике» рассказал руководитель проекта, член-корреспондент РАН, доктор химических наук Александр Кучин.

-Ежегодно Российский фонд фундаментальных исследований объявляет конкурс по разным направлениям. Поскольку сейчас самой актуальной является вирусная тема, был объявлен конкурс «Вирусы», связанный с разработками в лечении вирусных заболеваний. Мы регулярно участвуем в конкурсах, проводимых РФФИ, и неоднократно их выигрывали. Нынешний конкурс был объявлен в мае. У нас неплохой задел в этой области исследований, поэтому мы быстро подготовились и представили свою заявку, – сообщил Александр Кучин.

Тема конкурса, по которой заявились химики из Коми, – «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий».

Конкуренция среди заявителей, как отметил ученый, оказалась весьма высокой – по три-четыре заявки на один грант, ведь в области медицинской химии и лечения вирусов работают и медики, и химики, и биологи всей страны. Институт химии Коми научного центра представил столь убедительную заявку, что опередил многих других соискателей. Цель проекта наших ученых – разработка оригинальных противовирусных агентов на основе доступных природных соединений класса терпеноидов. Работы начались уже с 1 июля и продлятся два года – до 30 июня 2022 года.

– Наш институт – обычный академический институт Российской академии наук, мы занимаемся фундаментальными исследованиями в области органической химии, неорганической химии и химии природных соединений, – рассказал ученый. – Профиль наших исследований – «химия и технология растительных веществ». Уже больше 25 лет я возглавляю эту научную школу, и половина и даже больше сотрудников института работают в этой области. Конкретно в данном проекте задействовано восемь человек, они плотно занимаются этими исследованиями, а также выполняют обычную работу – госзадания, за что получают зарплату. А проект – это дополнительная работа и дополнительные деньги.

Максимальный размер гранта на каждый этап проекта установлен в шесть миллионов рублей, минимальный – в три миллиона. Ученые Коми подали заявку на пять с половиной миллиона рублей, но получили только четыре миллиона.

– Тоже неплохо, но пришлось немного сократить нашу программу, – констатировал руководитель проекта.

Дело в том, эту работу ученые Коми проводят совместно с питерскими специалистами в области вирусологии. Химики республики займутся синтезом новых веществ на основе растительных ингредиентов, а скринингом – испытанием и оценкой эффективности полученных агентов – Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Лаборатория экспериментальной вирусологии этого института давно и тесно сотрудничает с Институтом химии КНЦ. Естественно, как отметил Александр Кучин, немалой частью денег выигранного гранта придется поделиться с питерскими коллегами.

Рассказать доступно о сути исследований наших химиков довольно непросто. В аннотации к грантовой заявке задача исследования изложена научным языком, впрочем, вступительная часть понятна каждому.

«Разработка новых лекарственных средств для лечения и профилактики вирусных инфекций представляет собой одну из актуальных проблем современной химии и медицины, что связано с широким распространением ряда социально опасных вирусных инфекций, таких как грипп, гепатиты В и С, ВИЧ, лихорадки Эбола, Денге, Чикунгунья, Зика, коронавирусные инфекции, в том числе COVID-19. Скорость возникновения новых штаммов вирусов с лекарственной резистетностью очень высока, а современный рынок фармацевтической продукции располагает ограниченной группой противовирусных препаратов, поэтому поиск и разработка таких лекарственных средств являются актуальными и входят в число приоритетных задач в политике здравоохранения России и других стран», – говорится в преамбуле к проектной заявке.

Далее начинается конкретика: «Одним из современных инновационных подходов в области разработки новых противовирусных препаратов является поиск противовирусных агентов широкого спектра действия среди природных соединений, выделяемых из доступного растительного сырья и их производных». Речь идет о «соединениях класса терпеноидов (моно- и сесквитерпеноидов, меротерпеноидов, в число которых входят терпенофенолы и кумарины с терпеновым заместителем) с целью расширения возможностей использования производных этих растительных метаболитов в медицине».

Как пояснил Александр Кучин, основой станут хвойные растения северных лесов. Выделяемые из них вещества будут подвергаться химической трансформации, ученые намерены их химически модернизировать и модифицировать и на их основе создавать новые, которые воздействуют на вирусы и подавляют их.

«Впервые будут проведены исследования, направленные на выявление производных природных соединений и их аналогов, способных ингибировать репродукцию респираторных вирусов человека, широкий спектр респираторных вирусов (гриппа, парагриппа, коронавируса, аденовируса), эволюционно далеких друг от друга и обладающих принципиально различными стратегиями репродукции в зараженных клетках. Будет проведена корреляция зависимости структура – противовирусная активность в отношении выбранных вирусов, изучены механизмы противовирусной активности соединений-лидеров, получены опытные образцы и проведены расширенные испытания на животных моделях, что важно для расширения возможностей применения производных природных терпеноидов и фенольных соединений в медицине. Будет дана первоначальная оценка действия новых производных терпенофенолов и гидроксикумаринов в качестве регуляторов окислительно-восстановительных процессов», – говорится в пояснении к заявке.

– Задача поставлена непростая, но гарантией ее выполнения является успешный многолетний опыт работы научного коллектива в области синтетических трансформаций природных соединений, – заключил собеседник издания.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК