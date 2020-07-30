Вектор на комфорт

В 2020-2021 годах в благоустройство Ухты будет вложено 94 миллиона рублей. Деньги направят на приведение в нормативное состояние одиннадцати километров дорог, десяти дворов, тринадцати дворовых проездов, тротуаров по улице Гагарина в поселке Водный.

Большой фронт работ предстоит выполнить на Октябрьской площади. Ее украшает фонтан, который также будет обновлен, – капитальный ремонт здесь проведут впервые за последние 70 лет. Перед строителями стоит задача полностью заменить инженерные сети, залить новую чашу, бетонное основание заменить на гранит, провести подсветку и гидроизоляцию. Украшавшие фонтан рыбки тоже отреставрируют. Ремонтники полностью заменят асфальт и обновят клумбы, установят скамейки и урны. К концу октября все работы на Октябрьской площади должны быть завершены.

Глобальные строительные работы ведутся и в детском парке. Здесь будет полностью реконструировано здание Дворца пионеров, вокруг территории парка заменят ограждение, будут новые асфальтовые дорожки, освещение, входная группа.

Новая детская площадка появится по улице Советской в поселке Ярега. Отремонтируют Центральную библиотеку города, клубы в поселках Водный и Боровой, спорткомплекс «Нефтяник».

101 миллион рублей вложат в завершающие строительные работы третьей очереди набережной Газовиков. Ко Дню города в августе 2020 года здесь обустроят самый северный скейт-парк на 700 квадратных метрах, озеленят территорию, установят скамейки, урны, фонари, оборудуют велодорожку и баскетбольную площадку. Осенью планируют начать строительство отдельного небольшого здания, где разместят кафе и прокат велосипедов. Высадкой деревьев также займутся не ранее сентября, в подходящее для укоренения молодых саженцев время.

Благоустройством набережной Нефтяников от моста к проспекту Зерюнова до моста, который соединяет проезд Строителей и набережную Газовиков, занимается АО «Транснефть-Север». Эта территория станет зеленой прогулочной зоной с променадными дорожками.

Также завершат работы в детском парке и в медучреждениях: Ухтинской городской больнице в Шудаяге и в родильном доме в Ухте.

К осени завершится капремонт Историко-краеведческого музея Ухты: он был начат в апреле 2020 года. До этого здание последний раз ремонтировалось в 1987 году, а в 1991-м появилась пристройка, где сейчас расположены несколько залов, а под ними – обширное фондохранилище. В текущем году муниципалитет выделил два миллиона рублей на обновление памятника истории республиканского значения: отремонтирован зал «Ухтинцы в годы Великой Отечественной войны», где заменены потолки, двери, электропроводка, проведено специальное освещение, обшиты стены. В самом здании музея также частично заменят электропроводку, обновят двери, стены и полы. На средства республики уже заменили окна и установили на них антивандальное покрытие.

В этом году музей выиграл республиканский грант в размере 300 тысяч рублей на обустройство туристско-информационного центра. Его разместят при входе в музей.

Долгое время в Ухте не было помещения, соответствующего всем необходимым условиям, квадратуре и предназначенного для проведения крупномасштабных творческих выставок с большим количеством посетителей. Администрацией города принято решение к столетию республики организовать такое пространство в Ухте, профинансировав его ремонт. Таким местом станет здание, принадлежащее музею на улице Мира, 1. На его ремонт глава муниципалитета Магомед Османов распорядился выделить четыре миллиона рублей. Здесь заменят фасадные окна, полы, электропроводку, восстановят лепнину на потолках, сохранившуюся с 1950-х годов. Зал в дальнейшем полностью задействуют под выставки не только ухтинских и республиканских, но и российских, зарубежных художников и скульпторов.

Лина ПЕРОВА

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