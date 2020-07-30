Каталог биеннале и синтеза искусств

Альбом-каталог первой биеннале современного искусства «Арт-коллаборация. Синтез искусств» и буклет III живописного пленэра «Молодые художники Северо-Запада России» были изданы в Сыктывкаре и представлены в Национальной галерее Коми. Издания подготовлены в рамках мероприятий к 100-летию Республики Коми и национального проекта «Культура».

Напомним, первая биеннале современного искусства «Арт-коллаборации. Синтез искусств» состоялась летом и осенью прошлого года в Сыктывкаре. Арт-проекты и мероприятия проходили на нескольких выставочных площадках столицы Коми. Сыктывкарский зритель впервые увидел столь масштабную панораму современного искусства страны и узнал основные тенденции его развития за последние годы. Организатором творческого проекта выступила Национальная галерея Коми при поддержке министерства культуры страны и регионального министерства культуры, туризма и архивного дела. Над организацией выставок также работали члены Союза художников России Наталья Шалина из Санкт-Петербурга и Дарья Антонова из Москвы.

На семи выставочных площадках города порядка двух сотен художников из нескольких регионов России представили панораму развития современного искусства. Всего зрителям было показано более шестисот работ. Помимо традиционной живописи и скульптуры зрители увидели ряд арт-объектов. Например, инсталляцию москвички Ольги Давыдовой – это белая рука из гипса, высовывающаяся из красной раковины. Ставший уже классикой «Черный квадрат» Малевича обыграл художник из Череповца Сергей Сайгон. Его картина называется «Кастет Малевича». В рамках биеннале в Воркуте прошел III живописный пленэр «Молодые художники Северо-Запада России».

В альбоме-каталоге «Арт-коллаборация. Синтез искусств» представлено творчество более 170 художников из разных регионов страны. Иллюстрации основных произведений участников дополняют вступительная статья доктора искусствоведения Дмитрия Северюхина и информационный материал о художниках, подготовленный коллективом авторов Национальной галереи Коми.

Организаторы биеннале поделились своими впечатлениями о каталоге на сайте галереи.

– Художники, представляющие свою живопись, графику, скульптуру, инсталляционные и визуальные проекты, размышляют о современности, месте человека в обществе, затрагивают те проблемы, которые интересны на данный момент художнику, – отметила член Союза художников России Наталья Шалина. – И зритель не видит разницы между произведениями, созданными авторами из двух столиц или регионов. Это говорит об интеграции искусства в города нашей страны, независимо от того, где они находятся. Первый проект получился любопытным, разносторонним и профессиональным.

Член Союза художников России Дарья Антонова из Москвы отметила, что выставка – это временно, а каталог останется навсегда.

– Именно он расскажет про нашу экспозицию потомкам и всем тем, кто по каким-либо причинам не смог посетить биеннале и увидеть все своими глазами, – подчеркнула Дарья Антонова. – Я сделала все, чтобы наилучшим образом показать картины наших профессиональных художников в залах Национальной галереи Коми. Надеюсь, что в каждой библиотеке республики появится новенький каталог этой биеннале. Хотелось бы также иметь и электронную версию издания.

– Объединяющим моментом участников проекта стало благородное стремление художника выйти за край обыденного мировосприятия, вызвать в зрителе-собеседнике трепет и побудить посвященных к возвышенной беседе, – отметил Дмитрий Северюхин. – Состоявшаяся биеннале дает немало примеров именно такого подхода к искусству, и это вселяет добрые надежды на успешное продолжение нашей арт-коллаборации, которая обязательно будет прирастать новыми талантами и шедеврами.

По окончании биеннале фонды Национальной галереи Коми пополнились тринадцатью работами художников из Санкт-Петербурга.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора