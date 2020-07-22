Заповедник ждет туристов

С 15 июля в Печоро-Илычском заповеднике возобновлена экскурсионная и туристическая работа. Для посетителей открыты маршруты на его территории, снова есть доступ в музей и на лосеферму.

Впрочем, пока, как сообщает пресс-служба заповедника, не оказываются услуги проживания в гостевых домах на центральной усадьбе, лосеферме и кордонах (ориентировочно туристы смогут останавливаться с них после 10 августа). Кроме того, посетители должны соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности – иметь при себе медицинские маски и перчатки.

Между тем на центральной усадьбе заповедника появился новый интересный объект, посещение которого откроется со следующей весны. Буквально на днях завершились строительство и закладка «Заповедного сада». По информации, размещенной на сайте учреждения, проект сада создан при помощи ландшафтного дизайнера из Самары Ларисы Зарекаевой. Были проложены дорожки и сухой ручей, насыпана альпийская горка. В 2018 году в саду высадили большое количество растений, привезенных с верхнего течения Печоры и Якшинского участка. В 2019-м в коллекцию добавились растения со скальных выходов реки Илыч и горной тундры. А в нынешнем году привезли больше двух десятков видов из горного района заповедника – с хребта Маньпупунер и Медвежьего камня. Сейчас в «Заповедном саду» более двухсот видов растений.

Анна АЯНОВА

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