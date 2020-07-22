«Сила традиций» к 100-летию республики

Коми ремесленная палата готовит подарок к юбилею республики – настенный календарь «Сила традиций», где показаны национальные костюмы всех этнических групп народа коми. На фото в календаре – одежда из одноименной коллекции, созданной мастерами Дома национальной и этнической моды.

Как рассказали «Республике» в Коми ремесленной палате, красочный календарь на 2021 год скоро должен уйти в печать, сейчас идет финальное согласование макета. Что касается коллекции «Сила традиций», то ее создание началось в 2017 году, и с тех пор она постоянно пополняется. Костюмы шьют, опираясь на подлинную одежду коми, хранящуюся в музеях, в частности в этнографической коллекции Национального музея республики.

«Силу традиций» неоднократно представляли на различных выставках, фестивалях как в Коми, так и за ее пределами, коллекция побывала в том числе в Москве. В октябре этого года костюмы от Дома национальной и этнической моды при Коми ремесленной палате планируется демонстрировать на X Всероссийском фестивале «Русский костюм на рубеже эпох», который пройдет в Ярославле.

Фото коллекции уже выходило в виде набора открыток. Рассмотреть костюмы, узнать их особенности можно и в видеороликах, которые Коми ремесленная палата регулярно выкладывает в своей группе «ВКонтакте».

По костюмам коллекции очень интересно наблюдать, насколько различны традиции костюма у коми женщин, живущих на разных территориях. Например, женский костюм удорских коми немного напоминает те, что носили ижемки, а вот с одеждой жительниц южной части Коми он совсем не схож, притом что по сути это все те же сарафан и рубаха. Рубахи на Удоре кроили по севернорусскому типу – с прямыми плечевыми вставками и высокой стойкой, а сарафан (кунтей, синюка, синяк) шили из грубого холста синего цвета или набойной ткани. На переднем полотнище праздничного сарафана, который делался из парчи, вдоль центрального шва пришивались две широкие парчовые тесьмы, а между ними мелкие металлические пуговицы. Свадебным головным убором была парчовая повязка (алӧй шӧвка), застегивающаяся сзади на пуговицы и представляющая собой высокий цилиндр на твердой основе, состоящий из трех парчовых полос, дополненный шалью.

А вот женский костюм вычегодских коми выглядит совсем иначе. У рубахи из отбеленного холста вместо воротника-стойки, как на Удоре, круглый ворот. В праздничном варианте его могли украсить кружевом ручной работы, как и рукава, которые были до локтя и заканчивались широкой сборкой. Сарафан шили из двух прямых полотнищ, иногда добавляя боковые вставки-клинья, делали его довольно узким. Головным убором был «сборник» из парчи или цветного шелка – мягкая шапочка с овальным верхом и нешироким околышем. Похожие носили во многих северных губерниях России. Практически так же одевались женщины из сысольских коми.

Мужских костюмов в коллекции меньше, поскольку на большей части территории современной Республики Коми сильный пол одевался довольно похоже: длинная, почти до колена, рубаха навыпуск (дöром), подпоясанная ремнем или узорчатым поясом, холщовые штаны (гач), заправленные в высокие шерстяные носки, обувь – коты или сапоги. Летом на голове войлочный колпак (а с конца ХIХ – начала ХХ века – покупной картуз), зимой – овчинная шапка.

Кроме «Силы традиций» мастера Дома национальной и этнической моды сейчас создают коллекцию одежды, посвященную героям мифологии Коми. Это уже более фантазийные образы, разработанные тем не менее на основе традиционных костюмов. Первыми в коллекции появились Пера и Зарань – богатырь-первочеловек, рожденный Пармой-тайгой, и его жена, дочь Солнца, сбежавшая на землю по радуге. В работе костюмы кузнеца-колдуна Корт-Айки, лесного духа Вöрсы. Создание коллекций одежды, а также ряд других мероприятий Коми ремесленной палаты осуществляются при поддержке Фонда президентских грантов в рамках реализации проектов «Достояние республики».

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлены Коми ремесленной палатой