Из режима онлайн – в Книжный дворик

Юношеская библиотека Республики Коми вышла на улицу. Благо рядом с ее помещением на первом этаже жилой пятиэтажки по улице Коммунистической, 78 находится Книжный дворик. Это открытая площадка для проведения мастер-классов, творческих встреч, музыкальных программ и просто культурного отдыха.

– В этом дворике мы читаем и обсуждаем книги, поем, общаемся с друзьями, играем в настольные и активные игры на свежем воздухе, – сообщили «Республике» в библиотеке. – Так, 26 июня здесь прошла акция «Живая книга». Сотрудники библиотеки в образах литературных героев прогулялись по улице Коммунистической, а затем перед гостями предстали живые «иллюстрации» к семи книгам и девять героев известных произведений русских и зарубежных писателей.

Это были дама с собачкой, человек-невидимка, Гамлет, Маленький принц и другие герои литературных произведений. Многих персонажей «живых книг», появлявшихся на сценической площадке, гости узнавали. Все участники акции могли проверить свои литературные знания, поучаствовав в интеллектуальных играх, где по эпиграфам и портретам нужно было угадать писателей и произведения. Во время акции библиотекари вновь убедились, что молодые сыктывкарцы читают, любят русских и зарубежных классиков, современных авторов и знают их героев в лицо.

В другой день во дворике встретились участники клуба «Читающий четверг». Ребята читали и обсуждали роман Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Куратор клуба рассказала интересные факты об английском писателе и о его известном романе.

Во дворике планируются и встречи дискуссионного клуба «Уникальное время». Участники клуба будут делиться самыми запоминающимися историями поездок, путешествий, приключений, читать интересные книги.

– В эти погожие летние деньки нашим читателям не сидится дома, – отметили в библиотеке. – Но все встречи проходят с соблюдением санитарных норм и требований.

В День семьи, любви и верности читатели приняли участие в городском квесте «Паблик-арт: Город. Искусство. История». Четыре команды с удовольствием прошли по маршруту, разработанному специалистами библиотеки, получая задания в онлайн-режиме. Участники игры познакомились с историей современных арт-объектов столицы республики, узнали много нового, справились с заданиями и угадали все десять точек маршрута.

– Мы будем продолжать радовать земляков новыми интересными и познавательными программами, – заверили в библиотеке. – Это будут поэтические встречи, музыкальные вечера и веселые игры на свежем воздухе.

Скоро в Книжном дворике зазвучат знаменитые стихотворения и песни Владимира Высоцкого. Совместно с Клубом любителей авторской песни гимназии имени Пушкина библиотека проведет поэтический марафон «Я, конечно, вернусь».

А ко Дню государственности Республики Коми стартует уличный фотокросс «Ретроспективный кадр». Проходя увлекательный квест, его участники узнают о тайнах городских улиц, истории памятников и арт-объектов города.

Напомним, что Книжный дворик при Юношеской библиотеке Коми официально открыли 20 августа 2019 года. Автор идеи проекта – директор Юношеской библиотеки Ольга Винниченко познакомила присутствующих с историей книжного дворика.

– Начало было положено пять лет назад, когда на этом месте появилась первая в республике маленькая свободная библиотека, – напомнила она. – Рядом был разбит цветник, установлены скамейки. Библиосквер стал любимым местом отдыха сыктывкарцев.

Во дворике были установлены литературный мостик, который во время праздников может стать сценической площадкой для молодежных акций, импровизированная беседка с романтическими качелями под навесом и винтажный фонарь. А книжный шкафчик на одной железной ножке – это место для буккроссинга, где читатели могут брать книги или куда можно приносить свои книжные «излишки» из дома.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru