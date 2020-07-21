Небесные трагедии

Шестьдесят лет назад – 20 июля 1960 года – на подлете к Сыктывкару разбился пассажирский самолет Ил-14М. Эта авиакатастрофа оказалась одной из самых крупных в регионе. Погибли все пассажиры и экипаж воздушного судна. За всю историю республиканского воздушного флота на территории Коми произошло порядка тридцати крупных авиакатастроф с гибелью людей. Вспомним некоторые из них.

Жертва грозы

20 июля 1960 года Ил-14М выполнял пассажирский рейс 613 из Ленинграда в Сыктывкар. До промежуточной остановки в Череповце полет прошел без отклонений, а в 10.31 самолет вылетел в Сыктывкар. На борту было девятнадцать пассажиров и четыре члена экипажа. В 12.30 диспетчер вызвал рейс 613, однако ему никто не ответил. А когда авиалайнер в аэропорт не прибыл, начались его поиски. Пропавший самолет искали одиннадцать дней и ночей. И только 31 июля его обнаружили в Вилегодском районе Архангельской области. Место катастрофы находилось в девяти километрах к югу от Кенозеро, близ границы с Коми АССР и в 87 километрах к юго-западу от Сыктывкара. При ударе о землю машина взорвалась и сгорела, никто не выжил.

На странице известного сыктывкарского краеведа Анны Малыхиной можно прочитать: «Моя сестра Валерия Георгиевна Игнатова (1941-1960) родилась в селе Корткерос. Училась в Зеленецкой начальной средней школе, окончила школу в Инте. В 1958 году поступила в Ленинградский мединститут. Погибла в авиакатастрофе при перелете из Ленинграда в Сыктывкар вместе с маминой сестрой Александрой и ее сыном Виталием. Похоронены на Зеленецком кладбище». Запись дополнили три фотоснимка. На одном из них видно, что погибших хоронили в закрытых гробах.

При изучении обломков самолета было отмечено, что правая плоскость крыла вместе с двигателем находилась в семидесяти метрах от фюзеляжа, а это значит, что лайнер начал разрушаться в воздухе. Согласно выводам комиссии, «катастрофа произошла из-за входа авиалайнера в грозовые облака, где он столкнулся с мощными вертикальными потоками, которые начали воздействовать на конструкцию с колоссальными нагрузками». Машина потеряла управление, после чего рухнула в лес и взорвалась.

Еще один Ил-14 разбился в Коми 16 февраля 1966 года. Во время полета по маршруту Воркута – Сыктывкар у самолета загорелся правый двигатель. Экипаж пытался посадить самолет, но тот упал в болото в сорока километрах от города Печоры. Погибли восемь членов экипажа и 18 пассажиров.

Прерванный полет

С развитием авиации самолеты стали перевозить больше пассажиров, но одновременно и выросло число жертв авиакатастроф. В советское время не принято было писать о крушениях самолетов, напротив, реклама призывала летать самолетами Аэрофлота. Если про падение Ил-14М в 1960 году помнят единицы, то про случившуюся в июле 1986 года катастрофу Ту-134 под Сыктывкаром слышали почти все сыктывкарцы старшего поколения. Тогда в 75 километрах от столицы Коми в результате вынужденной посадки самолета на лес погибли 54 человека.

Самолет выполнял рейс 2306 по маршруту Воркута – Сыктывкар – Москва. Пилотировал его экипаж из четырех авиаторов и двух бортпроводников. Ту-134 без происшествий долетел от Воркуты до Сыктывкара. Здесь на борт сели еще пять пассажиров, в том числе и два лесоруба-болгарина (один из них погиб). Всего на борту находились 86 пассажиров: 67 взрослых и 19 детей.

В 09.55 авиалайнер вылетел из Сыктывкара и начал набор высоты. Через десять минут полета, когда самолет находился примерно в 90 километрах от Сыктывкара, на борту сработала сигнализация «Дым в заднем багажнике». Командир велел второму пилоту и бортмеханику ликвидировать пожар, а сам вместе со штурманом приступил к экстренному снижению с разворотом по направлению к Сыктывкару. В 10.11 он доложил диспетчеру о пожаре на борту. Ликвидировать самостоятельно пожар не получилось. Командир принял решение об аварийной посадке. Из-за дыма пассажиры задыхались, кашляли и теряли сознание. Десять минут экипаж пытался найти площадку для посадки, но из-за низкой высоты полета при ограниченной видимости это не удалось. Командир решил осуществлять аварийную посадку прямо на лес, не подготавливая самолет и пассажиров к экстренной эвакуации. Ту-134 столкнулся с верхушками деревьев и начал падать в лес. Сразу погиб штурман. Через 195 метров от места первого удара о деревья авиалайнер коснулся земли, а через 25 метров у него оторвало обе консоли крыла. Промчавшись по земле еще 145 метров, разрушенный на три части фюзеляж самолета остановился. Вытекшее из поврежденных топливных баков топливо вспыхнуло, и возник пожар. Уцелевшие пассажиры эвакуировались через служебную дверь переднего багажного отделения, форточку кабины и разломы фюзеляжа, а бортпроводники тем временем помогали выбраться пилотам и бортмеханику. В 13.35 место катастрофы обнаружил спасательный вертолет, а примерно в 19 часов выжившие были эвакуированы. Всего в катастрофе погибли 45 взрослых пассажиров, семь детей, штурман и бортмеханик (скончался от ран). Остальные 38 выживших (22 взрослых пассажира, 12 детей, пилоты и бортпроводники) получили разные травмы.

В 1992 году 15 человек погибло при падении самолета Ан-28 рейса Тимшер – Усть-Нем – Сыктывкар. В ноябре 1996 года возле удорского села Большая Пысса упал самолет Ан-2, погибли 13 пассажиров.

На большом воздушном шаре

Авиакатастрофы на территории Коми края происходили еще до эпохи массовых полетов на самолетах. В конце двадцатых – начале тридцатых годов прошлого века над коми пармой небо бороздили воздушные шары. Так, 13 сентября 1926 года в поселке Нювчим приземлился воздушный шар-аэростат из Москвы. Пилоты-воздухоплаватели Павел Федосеенко и Николай Слифтерьев преодолели расстояние от столицы СССР до Нювчима за 17 часов 39 минут.

Но иногда аэростаты падали. 1 мая 1927-го в уральских лесах потерпел крушение вылетевший 30 апреля по маршруту Москва – Тобольск аэростат Осоавиахима СССР с аэронавтами Виктором Семеновым и Иваном Зыковым. Их полет был посвящен десятилетию Октябрьской революции. Неделю спустя коми охотники Иван Мезенцев и его внук Александр Мартюшев подобрали аэронавтов на реке Нирим (приток Илыча) и вывезли их на лодке в селение Укъюдин. Затем их переправили в Троицко-Печорск, а оттуда в Помоздино и в Усть-Сысольск. В письме в редакцию газеты «Югыд туй» Виктор Семенов выразил благодарность коми народу.

Соколы ГУЛАГа

Вместе с гражданской авиацией в Коми до середины прошлого века развивалась и лагерная, находившаяся в ведении подразделений ГУЛАГа. Были свои авиаотряды и в ГУЛАГе на территории Коми. Осенью 1931 года из Нарьян-Мара отправили этап заключенных для обустройства центральной авиабазы в деревне Карпушевка Усть-Цилемского района. Начальник Ухтпечлага Яков Мороз поручил бывшему начальнику Соловецкой воздухолинии пилоту Льву Ковалевскому организовать воздухолинию Ухтпечтреста. И Ковалевский, один из первых дипломированных российских пилотов, герой Гражданской войны, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, взялся за дело. Первая воздушная трасса была проложена на Воркуту через Чибью пилотом Владимиром Гинце. В начале 1932 года в Усть-Цильму прибыл первый рейсовый самолет К-5, была открыта авиалиния из Архангельска протяженностью 600 км. На авиалинии работали заключенные пилоты. Затем освоили трассы от Вишеры до Нарьян-Мара, от Котласа до Воркуты, совершили перелет через Урал.

В те времена не было возможности обеспечить пилотов точными метеосводками. Самолеты разбивались почти каждый год. 13 апреля 1934 года при попытке посадки на реку Ижму врезался в высокий берег самолет Юнкерс-20 начальника авиабазы Льва Ковалевского. Вместе с командиром воздушного судна погиб бортмеханик Алексей Поплавский.

22 марта 1935 года погиб экипаж самолета Юнкерс-13: летчик Пловицкий, бортмеханик Юрий Котюков и пассажиры – уполномоченный Ухтпечтреста Огарков и начальник техснабжения Ухтпечлага Эсманд. В 1936 году в районе деревни Картаель Ижемского района потерпел аварию самолет Е. Гриневича. Летевший с ним авиаинженер, начальник авиабазы Павел Маркус, погиб. 21 декабря 1948 года самолет Ли-2, принадлежавший Желдорпроекту ГУЛЖДС МВД СССР, вылетел из Салехарда в поселок Мыс Каменный, где на борт сели пассажиры. Экипаж взял курс на Абезь. Во время полета через перевал Полярного Урала самолет врезался в скалы в районе горы Рай-Из и разбился. Погибли семь членов экипажа и 12 пассажиров.

В деревне Карпушевка в местечке Авиабаза стоит памятный знак – крыло самолета Ил-14. На нем надпись: «Здесь покоится прах авиаторов-первопроходцев северных воздушных трасс, погибших при исполнении служебных обязанностей 13.04.1934 г. Начальник воздушных линий Ковалевский Лев Владиславович. Бортмеханик Поплавский Алексей. 1935 г. Летчик Пловицкий. Бортмеханик Котюков Юрий. Вместе с ними пассажиры Эсманд, Огарков. 1936 г. Авиаинженер Маркус Павел Васильевич. От авиаторов 80-х годов XX века».

Крыло под деревом

Летом 2004 года автору этой статьи лично довелось побывать на месте одного малоизвестного падения самолета около Сыктывкара. Его показал грибник Владимир Моторин. Собирая грибы, он обнаружил в чаще некую пятиметровую металлическую «капсулу», отломал от нее фрагмент и принес в редакцию. Вместе с грибником журналист съездил в лес. На полянке лежали поваленные много лет назад крепкие деревья. В центре этого заброшенного лесоповала находилось крыло самолета. Сфотографировав со всех сторон находку, исследователи оставили все так, как оно лежало. Крыло принадлежало долгожителю нашего небесного флота – самолету Ан-2. В конце марта 1989 года в районе дырносских дач из-за падения мощности двигателей совершил вынужденную посадку (а попросту – упал) Ан-2. В аварии, кажется, никто не пострадал. Самолет демонтировали и все ценное вывезли. Почему осталось крыло, неизвестно.

Бывало, что самолеты из Коми разбивались в других регионах. Так, 22 января 1971 года Ан-12 Коми управления гражданской авиации разбился под Сургутом. Причиной катастрофы стало обледенение. На борту было два экипажа (пилотирующий и сменный), инженер и сопровождавшая груз женщина. Погибли все четырнадцать человек. Могилы жертв этой катастрофы можно увидеть на центральном городском кладбище Сыктывкара.

Артур АРТЕЕВ

Фото из соцсети «ВКонтакте» и из архива Анны Малыхиной