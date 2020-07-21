Илья Томилов: «Нет бокса – нет жизни»

Талантливый сыктывкарский тренер по боксу Илья Томилов начинал путь в спорте вместе с братом-близнецом Никитой. Сначала был хоккей с мячом, потом переключились на тхэквондо и кикбоксинг. Затем стали с успехом заниматься боксом. Оба доросли до основного состава сборной Коми. Сейчас Никита помощник главного тренера сборной Санкт-Петербурга по боксу, Илья работает с сыктывкарскими спортсменами. В преддверии Международного дня бокса, который отмечается 22 июля, корреспондент «Республики» пообщался с Ильей Томиловым. Тренер рассказал о своем необычном пути к боксу через хоккей, тренировках в самоизоляции и новых именах в брутальном виде спорта.

– Как вы с братом начали заниматься спортом?

– У нас папа играл в хоккей. Когда он учился в институте в Кирове, играл там в «шайбу». Потом работал администратором хоккейной команды «Строитель». Мы, можно сказать, пошли по стопам отца. Первый наш спорт – это хоккей с мячом. Нас в четыре-пять лет поставили на коньки. Зашли в раздевалку «Строителя», тогда еще Валерий Маслов был главным тренером (легендарный игрок и тренер, при котором в сезоне-1992/93 «Строитель» становился серебряным призером чемпионата России, что и по сей день является наивысшим достижением клуба, – авт.), он, как увидел нас на коньках, сразу сказал: «Это не хоккеисты». Плохо мы катались, и это было видно даже по постановке ног. Ну ничего, мы пока в Затоне жили, ходили и играли (в пригороде Сыктывкара – в поселке Краснозатонский – есть отделение республиканской ДЮСШ по хоккею с мячом – авт.). Конечно, во всем уступали. У нас не было экипировки: стоишь на угловом без бандажа, не говоря даже о шлеме.

– Вы росли в Затоне?

– Да, у нас там выбор был небольшой: либо ты в спорте, либо ты хулиган и бездельник. Потом перешли на тхэквондо и кикбоксинг. Хотелось больше контакта, и наш друг семьи – тренер по боксу Анатолий Нефедов – подтянул нас к себе, и мы стали у него заниматься. До этого я еще у Анатолия Нефедова (специалист является многократным победителем силовых турниров и мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу – авт.) занимался пауэрлифтингом, выступал в жиме лежа в весовой категории до 56 кг. Наверное, до сих пор мои рекорды республики в юношеской и взрослой возрастных группах не побиты. По сей день есть желание выступить на каком-нибудь турнире по жиму лежа.

– Часто дрались дома с братом?

– Если у нас день без драки прошел, то это был не день. Постоянно соперничали. Но всегда все заканчивалось миром. На улице друг за друга стояли всегда. Это даже не обсуждалось. Я старше брата на шесть минут. До сих пор во флорбол играю иногда в Затоне. Команда у нас есть затонская – «Водник», на турнирах всегда там выступаю.

– Сыктывкарский боксер, бронзовый призер Олимпиады-2016 Владимир Никитин жил от вас неподалеку – в Верхней Максаковке.

– Мы вместе в сборной Коми были.

– Как вам его бой с ирландцем (в ночь с 14 на 15 декабря прошлого года Владимир Никитин уступил ирландцу Майклу Конлану в профессиональном поединке – авт.)?

– Там, во-первых, Володя перед боем получил травму, на восстановление было мало времени. Он отбоксировал достойно. Да, где-то точнее был ирландец. Володя всегда говорил: «По колено в крови, ни шагу назад». Стиль у него такой – зрелищный. В этой манере он и боксировал. Уверен, он еще много хороших боев проведет. Главное, чтобы без травм обходилось.

– Почему так редко появляются такие громкие имена в боксе из Коми, как, например, Виктор Оганов (воспитанник сыктывкарского тренера Федора Лайера, один из ярчайших боксеров-профессионалов по прозвищу Разрушитель – авт.) и Владимир Никитин?

– У Вовы изначально стиль агрессивный, постоянно идет вперед, поджимает в углы. Я с ним два раза встречался, боксировал на чемпионатах СЗФО. Реально тяжело с ним боксировать. Он с детства в боксе. Талант.

– То есть, чтобы достичь успеха, начинать заниматься боксом нужно как можно раньше?

– Нет, можно перейти из другого вида спорта и выйти на высокий уровень. Как пример – действующий чемпион России, трехкратный чемпион страны Альберт Батыргазиев. Он пришел из кикбоксинга в возрасте 16-18 лет, был кандидатом в мастера спорта по кикбоксингу. Сейчас он первый номер сборной России по боксу в своем весе.

– А вам с братом чего не хватило, чтобы боксировать среди профи?

– У нас больше предрасположенность именно к преподавательской деятельности. Лично мне нравится работать с детьми, поэтому я и начал тренерскую карьеру. У Никиты тоже талант преподавательский, он окончил Санкт-Петербургский университет имени Лесгафта, а я наш местный вуз по физкультурному направлению.

– Никита работает помощником старшего тренера сборной Санкт-Петербурга. Он не планирует вернуться и подтягивать местный уровень бокса?

– Каждый день с Никитой общаемся, во всем советуемся. Планов вернуться у него нет. Федерация там работает очень хорошо, у них своя линейка одежды, фирменные автобусы с логотипами. Это топ-уровень в России. Спортсменов приглашают со всех регионов, создают для них все условия: обучение, хорошие зарплаты и так далее.

– Что для вас бокс?

– Это моя профессия. Сколько себя помню – всегда в спорте, этим занимаюсь уже 20 лет. Нет бокса – нет жизни.

– Что главное для боксера?

– Для профи – прежде всего режим: отношение к делу, к тренировкам, уважение к тренеру, потому что от него очень многое зависит. Как выстроишь свой режим, такой и будет результат. Если не соблюдать определенные правила, то никогда не добьешься результата, не «выстрелишь».

– Говорят, в боксе защита даже важнее, чем нападение. Согласны с этим?

– От защиты идет и атака. Если постоянно обороняться, то далеко не уедешь. Должен быть определенный баланс.

– Как относитесь к смешанным единоборствам?

– Честно говоря, не интересуюсь. Я сторонник классического бокса. Но как к виду спорта к смешанным единоборствам отношусь нормально.

– В Сыктывкаре достаточно популярна «смешанка». Не потерял ли позиции бокс, если в целом по Коми брать?

– Именно сейчас бокс, наоборот, только набирает обороты, потому что Федерация бокса России хорошо работает. Положительная тенденция идет именно оттуда. У руля федерации встал очень грамотный человек Умар Кремлев, интерес к боксу возрос. В 2017 году 22 июля праздновали еще как Всероссийский день бокса, а с приходом нового руководства федерации в этот день организовали массовую тренировку на Красной площади, которую занесли в Книгу рекордов Гиннесса. На мероприятии присутствовал руководитель Международной ассоциации бокса, и со следующего года праздник получил новый статус.

В этом году основные праздничные мероприятия, посвященные Дню бокса, состоятся в онлайн-формате. Однако некоторые пройдут и в обычном режиме. На территории ЖК «Атлантида» в столице Коми 19 июля в рамках празднования был организован конкурс «Подтянись». Конкурс проводил я. Участникам нужно было сделать максимальное количество подтягиваний. Участвовали ребята из столицы Коми, Эжвинского района Сыктывкара, поселка Краснозатонский. Участник, показавший лучший результат, получит велосипед, а за призовые места атлетам выдадут денежные сертификаты. Итоги конкурса мы подведем 21 июля.

Боксеры из Коми активно подключились и к празднованию в онлайн-формате. При поддержке Федерации бокса России даже был записан показательный бой между двумя сыктывкарскими мастерами спорта: Даудом Алаевым и Никитой Емельяновым. Возможно, что 22 июля поединок попадет в эфир телеканала «Матч ТВ».

– Как в боксерском сообществе пережили пандемию?

– Все по-разному. Кто-то до сих пор сидит и ничего не делает, а кто-то устал бездельничать. Пора выйти из дома и работать. Можно и индивидуально. Я вот онлайн-тренировки проводил через Zoom. В Москве мы набрали группу 20 человек. Конечно, за всеми не уследишь, и приходилось опускать технические нюансы – не подойдешь же и не подправишь, но занимались, и отлично.

– До депрессии никто не скатился?

– До такого не доходило. Но даже когда спарринг проводили между мастерами спорта, то было видно, что пацаны соскучились. Вроде бы и бой-то показательный, а где-то уже и нос посекли, и по печени удар пропустили.

– Мечта любого тренера – вырастить олимпийского чемпиона. В Коми есть сейчас перспективные ребята, будущие Никитины?

– Я в ДЮСШ не работаю, но если когда-то попаду в эту систему, то, естественно, сделаю все, чтобы подготовить хотя бы призера олимпийских игр. Сейчас провожу много индивидуальных тренировок, ко мне приходит много девчат заниматься фитбоксом. Это очень интересное направление фитнеса, где не требуется соперник и при этом можно получить отличную аэробную нагрузку, а параллельно почувствовать и удовольствие от бокса. Это хорошая замена кардионагрузке, потому что многие уже пресытились «тренажеркой» и постоянной беготней, а тут можно переключиться на что-то новое.

Сотрудничаю с городской федерацией бокса и работаю в Школе боевых искусств Анатолия Чиканчи. Там ребятам-тхэквондистам прокачиваю руки. Мои тхэквондисты уже по два-три раза выступали на боксерских соревнованиях. Есть среди них победители. Один паренек – Егор Завражный (обладатель черного пояса по тхэквондо – авт.) выполнил даже юношеский разряд по боксу. Он провел три боя на региональном турнире: один досрочно выиграл, второй по очкам, а в финале в близком бою уступил по очкам финалисту чемпионата Коми по боксу. Бой был ровный, не скажу, что сильно уступили, но есть над чем работать.

Новые Никитины есть. Есть Дауд Алаев, он на последнем чемпионате России очень хорошо зарекомендовал себя. В одной четвертой финала реально выиграл бой, но судьи решили по-другому. Дауд попал в резерв сборной страны и должен был ехать на сборы, но пандемия нарушила все планы.

Ярослав СЕВРУК

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