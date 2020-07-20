Сто миллионов рублей на сельский досуг

В рамках нацпроекта «Культура» Коми получит дополнительно 100 миллионов рублей на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности. Об этом было объявлено на рабочей встрече исполняющего обязанности главы республики Владимира Уйба с заместителем министра культуры России Ольгой Яриловой. Встреча прошла 17 июля в Ухте.

Ольга Ярилова поблагодарила Владимира Уйба за работу, которая ведется в республике по обновлению и развитию учреждений и отрасли культуры в целом.

– Я ежегодно посещаю республику, – отметила Ольга Ярилова, – вижу, какими темпами меняется отрасль и как меняется настроение людей. Понимаю, что мы с вами находимся на правильном пути. Мы сегодня посетили несколько модельных библиотек. Это отличная работа. И спасибо вам за то, что республика участвует в этой работе финансово.

На встрече была достигнута договоренность об открытии к 100-летию Коми модельных библиотек в Ухте и Воркуте.

Также в Ухте Владимир Уйба и Ольга Ярилова провели заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 100-летия Республики Коми. На заседании обсуждены вопросы реализации плана основных мероприятий как на федеральном, республиканском, так и на муниципальных уровнях.

В целом план подготовки к вековому юбилею республики состоит более чем из тысячи пунктов. Прежде всего это инфраструктурные проекты, способствующие развитию региона и изменению качества жизни населения, а также культурно-массовые, спортивные, этнокультурные мероприятия, изготовление сувенирной, кино- и видеопродукции, печатной продукции, выставочная и ярмарочная деятельность.

На заседании оргкомитета были рассмотрены вопросы проведения ремонтов фасадов зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности, подготовки чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году. Также заслушан доклад о проектах ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», реализуемых в регионе к 100-летию республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru