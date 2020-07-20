Край самобытной  культуры

Руководитель региона и замминистра культуры России посетили Усть-Цилемский район

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба 18 июля совершил рабочую поездку в Усть-Цилемский район. Вместе с руководителем республики объекты культуры муниципалитета проинспектировала замминистра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова. Подробности визита приводит пресс-служба главы региона.

В усть-цилемской деревне Карпушевка Владимир Уйба и Ольга Ярилова осмотрели новый социокультурный центр, открытие которого планируется в августе этого года. Строительство объекта ведется с 2018 года в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и нефтяной компанией ЛУКОЙЛ. На строительство и благоустройство территории выделено более 37 миллионов рублей.

Планировалось, что социокультурный центр будет сдан к концу 2018 года, но из-за нарушений, выявленных в ходе строительства, сроки сдачи объекта перенесли. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории и по устранению нарушений на крыше здания: зимой стропильная система не выдержала снеговой нагрузки.

Новое здание – модульного типа. В нем предусмотрены концертный зал на 100 мест, библиотека, гардероб, гримерная, санузлы и тепловой пункт.

Просторные помещения не будут пустовать. Кроме творческих коллективов сельского поселения, здесь будут проводить мероприятия совет ветеранов, детский сад и кадетская школа.

В Карпушевке ремонтные работы ведутся и в пришкольном интернате. В деревянном здании во время учебного года – с сентября по июнь – проживают дети из села Нерица. Обучение они проходят в кадетской средней общеобразовательной школе села Коровий Ручей.

Капитальный ремонт здания тоже проводится на средства компании ЛУКОЙЛ-Коми. Срок завершения работ – сентябрь 2021 года. Сейчас в здание проводят воду, начались работы на крыше. Также подрядчик заменит окна и систему отопления, оборудует душевую и отремонтирует туалеты.

В селе Усть-Цильма Владимир Уйба проверил готовность к приему детей нового детского сада. Строительные работы здесь завершены полностью, получено разрешение на ввод здания. Сейчас в учреждении устраняют замечания Роспотребнадзора и Госпожнадзора, готовятся к получению лицензии на осуществление образовательной деятельности. Открыть садик на 120 мест планируют 1 сентября.

Новое двухэтажное здание вмещает шесть групп, два зала – спортивный и музыкальный, пищеблок, медицинский кабинет, прачечную. Открытия детского сада особенно ждут малыши из района усть-цилемских новостроек.

В день визита и.о. главы Коми и замминистра культуры РФ в муниципалитет в Усть-Цильме состоялась панельная сессия, посвященная 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В заседании приняли участие ученые и деятели культуры Москвы, Новгородской и Калужской областей, Республики Бурятия, а также Сыктывкара и Усть-Цильмы.

Открывая панельную сессию, Ольга Ярилова отметила, что по всей стране в этом году проходят мероприятия, где вспоминают жизненный путь и творческое наследие протопопа Аввакума:

– Основные мероприятия пройдут на территории 11 субъектов России, еще 65 регионов страны запланировали конференции, выставки, чтения, конкурсы. Стоит отметить, что в этом году впервые выделены средства на реставрацию объектов наследия старообрядческой культуры.

На заседании прозвучали доклады о сохранении традиций старообрядчества в Новгородской области, о проектах общественного движения «Русь Печорская», знакомящих со старой верой, об истории конкурса чтения и письма на старославянском языке среди детей и юношества в Усть-Цилемском районе. Историко-мемориальный музей А.В. Журавского представил виртуальную выставку «Усть-Цилемская слободка XVI-XIX веков».

Владимир Уйба поблагодарил участников панельной сессии за возможность ближе познакомиться с уникальной культурой старообрядчества.

– Для меня сегодня произошло полное погружение в искреннюю самобытную историю, – сказал в заключение Владимир Уйба, – не постановочную, не театральную, а настоящую. Это удивительно. Здесь сохранилась вера, сохранились устои, они передаются детям. И это необходимо и дальше бережно хранить.

Кульминацией мероприятия стало торжественное открытие памятного знака в честь 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. В 1667 году священник, так и не примирившийся с церковной реформой, которую проводил в стране патриарх Никон, был сослан в Пустозерск и приговорен томиться в земляной тюрьме. Устьцилемам было приказано изготовить земляные срубы для протопопа Аввакума и его соратников, но они отказались. До сих пор в Усть-Цильме сохранена старая вера, которую проповедовал опальный протопоп.

Памятный знак в виде креста установлен на высоком берегу Печоры. Его хорошо видно с реки. Крест смотрит на устье рек Пижма и Цильма. Вокруг креста ограда из бруса с цепями. Средства на установку памятного знака получены районом за победу в конкурсе социальных проектов компании ЛУКОЙЛ-Коми.

Ольга Ярилова подчеркнула, что год 400-летия протопопа Аввакума должен оставить вещественную память:

– Делая такие добрые дела, мы тем самым доказываем, что умеем хранить нашу историю, наши традиции и сохраним их из века в век!

Владимир Уйба отметил, что протопоп Аввакум – по-настоящему значимая личность в истории нашей страны.

– Его имя стало символом стойкости, веры, мужества и крепости духа. Для современного человека жизнь протопопа Аввакума является примером бесстрашия и готовности менять жизнь к лучшему. И сегодня, открывая этот памятный знак, мы не просто увековечиваем память об этом удивительном человеке, мы отдаем дань уважения нашим истокам, вносим еще один вклад в сохранение уникальной старообрядческой культуры, – заявил руководитель республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru