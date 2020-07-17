Мемориал погибшим в локальных конфликтах 

Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова обсудила с общественниками вопросы увековечения памяти сыктывкарцев, погибших в локальных конфликтах.

В частности, председатель Коми республиканского совета ветеранов, советник главы региона по делам ветеранов Людмила Жукова и председатель правления КРОО ветеранов десантных войск «Союз десантников» Юрий Беляцкий предложили закрепить территорию для захоронения военнослужащих на кладбище в Нижнем Чове, разработать эмблему как отличительный знак захоронений погибших в локальных войнах, установить мемориальные плиты с их именами, часовню и разбить памятный сквер на территории города.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации столицы, общественники выступили с инициативой активизировать реализацию проекта по установке памятника ушедшим на фронт и труженикам тыла, а также Аллеи памяти на территории парка имени Кирова в рамках проекта благоустройства набережной в Сыктывкаре.

Мэр города заверила, что в ближайшее время совместно с экспертным сообществом пройдет обсуждение по доработке памятника.

– Предлагаю разработать концепцию этого проекта и представить ваше видение, как это сделать лучше, чтобы затем обсудить с профильными управлениями администрации города и выйти на максимально эффективное решение. Речь идет о проработке месторасположения предлагаемых вами объектов, о конкурсе по разработке эмблемы, доработке эскиза памятника, сборе средств на него. Что касается выделения определенного места на кладбище для захоронения военнослужащих, то это стало возможным после внесения изменений в генплан города и расширения границ кладбища. Но здесь нужно продумать вопрос, кто будет ухаживать, обслуживать места захоронений. Это наша общая задача, – отметила Наталья Хозяинова.

Галина ГАЕВА

Фото администрации Сыктывкара