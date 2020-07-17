Для школы в Помоздино ищут подрядчика

Во время рабочей поезкди по Усть-Куломскому району Коми Владимир Уйба поручил минстрою региона взять на особый контроль строительство школы в селе Помоздино. Также и.о. главы побывал на различных предприятиях муниципалитета, обсудил насущные проблемы с общественностью.

Ситуация со строительством учебного заведения на 400 мест не из простых: началось оно летом 2018 года по адресной региональной инвестпрограмме и федеральному проекту «Современная школа» и завершиться должно было в нынешнем августе. Но в апреле контракт был расторгнут по инициативе подрядчика. А нового, который бы согласился закончить работы в школе (сделать внутренние инженерные системы, кровлю и фасады), не нашлось: на аукцион не поступило ни одной заявки. Повторный аукцион пройдет 29 июля.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, после визита на стройплощадку Владимир Уйба поручил минстрою оказать содействие администрации Усть-Куломского района по привлечению подрядных организаций для участия в повторном аукционе.

Кроме того, будучи в Усть-Куломе, руководитель региона ознакомился с инфраструктурой микрорайона новой застройки в райцентре и ходом работ в рамках проекта «Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в селе Усть-Кулом». Проект состоит из трех объектов. Первый – автодорога по улицам Лодыгина, Липина, Петропавловская и Спортивная протяженностью 6 километров. Работы начаты в 2018 году. На сегодня объект готов почти на 32 процента. Также проект предусматривает строительство водопроводной сети на этих улицах протяженностью 4,2 километра. Начало и завершение работ запланировано на 2021 год. Сметная стоимость проекта на данный момент – более 220 миллионов рублей. Но в адресной инвестпрограмме Коми на его реализацию заложено 180,5 миллиона, поэтому муниципальные власти и минсельхоз Коми направили в минстрой региона предложение об увеличении финансирования проекта на 40 миллионов рублей.

Важные вопросы обсуждались на встрече с главами сельских поселений, депутатами. Один из них касался финансирования капремонта физкультурных комплексов. Депутат райсовета Елена Кузнецова рассказала, что из-за дефекта кровли течет крыша оздоровительного комплекса «Олимпик» в селе Усть-Кулом, на ремонт нужно порядка 9 миллионов рублей, таких средств у района нет. Руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан пояснил, что часть кровли административного здания ФОК будет отремонтирована на средства регионального проекта «Народный бюджет», но это решит проблему лишь частично. Отметим, что проблема с ремонтом подобных объектов характерна и для других муниципалитетов Коми.

Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта спортивных и физкультурно-оздоровительных комплексов из бюджета республики. Но сначала необходимо разработать правила предоставления таких субсидий муниципалитетам. Решение этой задачи поручено минспорта Коми.

Также разговор касался тем ремонта дорог и муниципального жилья, обеспечения жильем молодых специалистов, борьбы с борщевиком и решения проблемы безнадзорных животных. Руководитель региона обозначил варианты решения этих проблем.

На встрече с общественностью обсуждались вопросы экологии, перехода котельных на биотопливо, проблемы медицины на селе, необходимости возвращения профессионального обучения в школы. Был поднят и вопрос о выплатах местным жителям, пострадавшим от весеннего половодья. Владимир Уйба сообщил, что средства на эти цели поступят в район в ближайшее время.

Анна АЯНОВА

Фото rkomi.ru