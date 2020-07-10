Губит людей вода

С наступлением жары в Коми участились случаи гибели людей на воде.

3 июля в Сыктывкаре в районе Доручастка утонул пенсионер, рыбачивший на высоком берегу Вычегды. Предположительно мужчине стало плохо, и он упал в воду. Спасатели обнаружили тело недалеко от берега. В этот же день еще один мужчина утонул в Усть-Вымском районе. Трагедия случилась возле деревни Вёздино. Тело до сих пор не найдено.

5 июля на реке Вычегде в районе поселка Жешарт молодой человек спрыгнул с лодки, ушел под воду и не вынырнул. Водолазы с трудом нашли тело утонувшего, течение унесло его на 50 метров от места трагедии.

6 июля в районе Нижнего Чова в столице республики утонула 15-летняя девочка. Две подруги шли по косе и решили искупаться. Течение было сильным, девочки стали тонуть. Отдыхавшие на берегу люди бросились в воду, но спасти удалось лишь одну. Водолазы Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда «СПАС-Коми» обследовали весь район, где случилась трагедия, но девочку не нашли. Спустя три дня ее тело всплыло в районе здания эжвинской администрации.

7 июля Вычегда забрала жизни еще одного подростка и взрослого. В селе Корткерос 48-летний мужчина и трое мальчиков шли по речной косе и провалились в яму. Мужчина стал спасать детей, но захлебнулся и погиб. Двух мальчиков спасли очевидцы, а третий подросток утонул. Тело 13-летнего мальчика не нашли.

В тот же день трагедия едва не случилась на Удоре в поселке Сосногорск на реке Мезень. 15-летняя девочка стала тонуть, и на ее спасение бросились сверстник и 19-летний юноша. Девочке удалось выплыть, а молодые люди чуть не погибли – их спасли очевидцы. Один из юношей не дышал, первую помощь ему оказали спасшие его люди.

8 июля в Сыктывкаре на Сысоле на городском пляже в местечке Кируль жертвой реки стал 18-летний юноша, плывший в компании с двумя девушками. Девушки сумели выплыть, а их друг нет. Тело спасатели обнаружили на следующий день.

9 июля вода забрала жизни двух мужчин в районе поселка Аныб Корткеросского района. Нетрезвая компания из пяти человек отдыхала на берегу, периодически освежаясь в реке. 51-летний и 28-летний мужчины начали тонуть, попытка одного из компании их спасти не увенчалась успехом.

Зато в местечке Алешино отдыхавший на пляже сыктывкарец спас сразу четырех человек и стал героем соцсетей. Владимир Телепин сначала вытащил из воды тонущих мужчину с мальчиком, а спустя полчаса двух девочек.

Главное управление МЧС России по Коми призывает жителей республики быть бдительными и не нарушать правила безопасного поведения на воде, купаться только в специально отведенных для этого местах, где дежурят спасатели. Если же беда случилась, вызвать службу спасения по телефонам 01 и 112 (с мобильного телефона).

Галина ВЛАДИС

Фото Трофима МЯНДИНА