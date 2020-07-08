В республике отметили День семьи

Автор: Редактор 08.07.2020

В День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, в городах и районах Коми прошли мероприятия, посвященные праздничной дате.

В этот день Национальная библиотека Коми в группе «ВКонтакте» предложила читателям посмотреть познавательный видеоролик «Семья лун» на коми языке, где рассказывается об истории праздника, которая уходит своими корнями во времена Древней Руси, к святым благоверным Петру и Февронии. Вечером библиотека провела онлайн-тест «По страницам детских книг». Родители вместе с детьми вспомнили давно прочитанные сказки и повести, узнали много нового о любимых героях.

Юношеская библиотека Республики Коми организовала городской квест «Паблик-арт: Город. Искусство. История». Его участники познакомились с историей современных арт-объектов столицы Коми. Задания и маршрут команды получали после предварительной регистрации в сообщениях группы библиотеки. Три команды, которые первыми пришли к финишу, получили призы от библиотеки и ее партнеров.

Национальный музей республики в своей группе в соцсети «ВКонтакте» представил подборку старинных семейных фотографий из фондов. В их числе снимки семьи первого усть-сысольского фотографа Платона Кулакова, семей героев Советского Союза Василия Кислякова и Николая Габова, семьи зажиточной колхозницы Ксении Игушевой.

Артур АРТЕЕВ

Фото из фонда Национального музея Коми

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