Родителям компенсируют стоимость детской путевки

В Коми принято постановление правительства, в соответствии с которым установлены новые меры государственной поддержки семей в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Для детей из многодетных семей установлена компенсация стоимости путевки в лагеря на территории Коми в размере 120 процентов средней стоимости затрат. Ранее данная категория детей не была выделена отдельно. Средняя стоимость определена суммой 1250 рублей в день, то есть компенсация составит 1500 рублей в день. Для детей из немногодетных семей установлена компенсация – 100 процентов средней стоимости затрат (1250 рублей в день).

Также впервые введена новая мера – компенсация из республиканского бюджета части затрат за самостоятельно приобретенную путевку в выбранный родителями детский лагерь, расположенный на территории России и включенный в реестр организаций отдыха соответствующего субъекта. Льгота станет хорошим подспорьем для семей с детьми, поскольку в настоящее время цена путевки колеблется в среднем от 20 до 35 тысяч рублей за смену, а в самых престижных лагерях она достигает 60 тысяч. Компенсация составляет 50 процентов средней стоимости затрат, или 625 рублей в день (на 21 день компенсация составит 13 125 рублей). Оператором новых мер поддержки является ГАУ РК «Республиканский центр детей и молодежи».

Галина ГАЕВА

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