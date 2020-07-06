По миллиону на развитие

Три школы Сыктывкара стали победителями грантового конкурса Министерства просвещения России и получат по миллиону рублей на создание инновационных программ поддержки школьных инициатив и сетевых проектов.

Счастливыми обладателями миллиона станут гимназия №1, школы №16 и №35. Так, гимназия №1 реализует план мероприятий, нацеленных на повышение качества образовательных результатов учащихся на основе реализации индивидуальных образовательных маршрутов.

Грант школы №16 направлен на развитие предпринимательских навыков учащихся: старшеклассники «покорят» БАМ, бизнес-академию для молодежи, получат практические навыки проектирования и представления креативных идей и разработки бизнес-проектов.

Педагоги школы №35 в рамках гранта обобщат лучший опыт наставничества как среди учителей разных предметов, так и среди учащихся. Учителя поделятся эффективными методиками сотрудничества не только со школами Сыктывкара, но и других муниципалитетов Республики Коми. Актуальные идеи повышения квалификации учителей уже представлены на межрегиональном хакатоне для молодых учителей, состоявшемся 29-30 июня.

Галина ГАЕВА

Фото gisvid.ru