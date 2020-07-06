Народный бюджет на этнокультурные проекты Усинска

В Усинске на деньги «Народного бюджета» обустраивают помещения для национальных объединений. Как сообщила пресс-служба администрации города, в 2020 году на территории муниципалитета реализуются семь проектов.

Бюджет всех народных проектов в 2020 году в муниципалитете составил 3 832 618 рублей, из которых 3 217 000 рублей – средства республиканской казны, 396 846 рублей выделил местный бюджет, 218 772 рублей – привлеченные средства юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

На сегодня уже реализован проект в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики Коми, – «Культурное наследие. Обустройство помещения для национальных объединений». Проект приурочен к 20-летию отдела национальных культур Усинского дворца культуры.

В рамках данного проекта приобретены манекены, которые станут достойным атрибутом на выставке национальных подворий, и комплект музыкального оборудования для участия народных коллективов в различных мероприятиях национального характера.

Общая стоимость проекта составила 203 172 рубля. Из республиканского бюджета выделено 119 000 рублей, из местного – 38 400 рублей. Финансовый вклад в реализацию проекта внес Усинский дворец культуры в размере 45 772 рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Усинска