Федеральные гранты детсадам

Пять детских садов Коми – два в Сыктывкаре, по одному в Ухте, Усинске и Воркуте – получат федеральные гранты на общую сумму 3,5 миллиона рублей. Это результат победы в конкурсе Министерства просвещения России.

Одна из задач конкурсного отбора, проводимого минпросвещения страны, – выявить лучшие практики и модели, обеспечивающие методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультационную помощь дошкольникам и их родителям, причем без взимания платы. На базе детских садов Республики Коми, выигравших гранты, работают консультативные центры, где оказывается такая помощь, и, как сообщается в релизе министерства образования, науки и молодежной политики региона, полученные средства будут направлены на развитие этой работы. Например, в начальной школе-детском саду №1 Воркуты в течение года готовы оказывать детям и родителям (или законным представителям) порядка двух тысяч услуг по предоставлению психолого-педагогической, диагностической, консультационной помощи.

Воркутинская школа-сад выиграла грант в один миллион рублей, это максимальная сумма среди доставшихся нашим победителям федерального конкурса. 990 тысяч получит сыктывкарский Центр развития ребенка – детский сад №19 (находится в поселке Краснозатонский, в 2018 году победил в республиканском конкурсе «Лучший детский сад»), около 827 тысяч – сыктывкарский детский сад № 92 общеразвивающего вида. В Ухте грант в 400 тысяч рублей достается детскому саду №55 комбинированного вида, в Усинске – около 281 тысячи детскому саду общеразвивающего вида №7.

Анна АЯНОВА

Фото nhds1vorkuta.ru