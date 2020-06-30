Коронавирус демонстрирует нестабильность

По состоянию на последний день июня в России выявлено 6693 заболевших новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 9220. В Коми ситуация с распространением COVID-19 по-прежнему остается нестабильной. По данным на 30 июня, федеральным референс-центром в республике лабораторно подтверждено 53 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело за сутки 50 человек.

Всего, по данным на вторник, в республике зафиксировано 3409 случаев заболевания COVID-19, из них в активной фазе заболевания находятся 1780 человек. Выздоровело за все время пандемии 1599 человек. Число жертв не увеличилось и составляет 30 человек.

Сложной эпидобстановка остается в Воркуте и Усинске, из-за чего здесь сохраняется особый режим и на эти муниципалитеты не распространяются послабления для населения и торговли.

Усинская ЦРБ теперь регулярно размещает на своем сайте свежие данные по заболевшим и выздоровевшим. Число больных COVID-19 в столице нефтяников перевалило за 800, и более 500 из них – вахтовики. Портал Усинск-Новости через территориальный отдел Роспотребнадзора выяснил, что очаги заражения коронавирусом зафиксированы среди работников одиннадцати предприятий города, работающих вахтовым методом. Групповые очаги регистрировались на промышленных объектах, расположенных на Салюкинском, Сандивейском, Баганском, Прохоровском месторождениях, в поселках Головные сооружения, Возей, 89 буровая.

В Воркуте случаев заболевания зафиксировано уже более 1200, из них вылечились 328 человека, 10 скончались, под наблюдением остаются 629 пациентов.

Галина ВЛАДИС

Фото АГН «Москва»