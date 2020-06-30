Известные спортсмены подключились к челленджу «Жаркое лето»

Общественное движение воркаутеров Коми «Workout_skt» объявило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» конкурс «Жаркое лето». По условиям челленджа нужно снять на видео уличную тренировку и прислать материал в группу, где его будут оценивать опытные судьи. К призыву подключились как известные спортсмены уровня мастеров спорта международного класса, так и простые любители.

Практически ежедневно в группе появляются новые видео. Спортсмены и любители физкультуры записывают их на разный лад: кто-то под музыку, кто-то с закадровыми криками болельщиков. Серии уличных упражнений выполняют разные: это и подтягивания, и тренировки на рукоходах и брусьях. Одним из известных спортсменов, подключившихся к челленджу, стал легкоатлет Илья Штанько. Он сделал вполне стандартный набор упражнений под хит американской группы Imagine Dragons «Believer».

Воркаут – это отдельное спортивное направление, философия которого заключается в работе с собственным весом на уличных площадках. По всему миру воркаутеры объединяются в сообщества, соревнуются, проводят всевозможные челленджи. В последнее время в Сыктывкаре активно набирает обороты и движение турникменов, которых также можно отнести к представителям воркаута. Эти люди обычно собираются в Кировском парке и творят там невообразимые вещи (подтягиваются на скорость, делают различные фигуры в одиночку и в команде) на самых обычных турниках.

Илья Штанько является мастером спорта международного класса, он стал одним из спортсменов, получивших премию правительства Коми. Как сообщили в министерстве спорта Коми, распоряжение о присвоении наград было подписано 29 июня. Премии назначены также спортсменам Галине Маринцевой, Андрею Некрасову, Владимиру Попову, Даниилу Рочеву, Альберту Туркину, Роману Чиркову и тренерам Ивану Балясникову, Александру Дерягину, Алексею Филиппову.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com