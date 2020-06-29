Вахтовиков поставят на автоматизированный учет

Статистика заболевания коронавирусной инфекцией в Коми продолжает свой рост. 29 июня COVID-19 лабораторно подтвержден у 69 пациентов, а накануне число заболевших выросло на 114 человек. По данным на воскресенье, выздоровело 39 человек, за следующие сутки – лишь девять. Всего, по данным на 29 июня, в Коми федеральным референс-центром подтверждено 3356 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе активная фаза заболевания сейчас у 1777 человек. Новых жертв, к счастью, нет, их число по-прежнему составляет 30 человек.

Очаги прироста больных все так же находятся в Воркуте и Усинске. Усинская ЦРБ опубликовала данные о количестве инфицированных. В муниципалитете зарегистрировано 795 заболевших коронавирусом. Из них 494 – это вахтовики, 301 – местные жители. За весь период пандемии в Усинске выздоровели 294 пациента.

В данный момент с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционном отделении Усинской ЦРБ находятся 83 человека. На обязательной самоизоляции под присмотром медработников 1396 контактировавших с больными людей.

На этой неделе в городе нефтяников запущена в работу система автоматизированного учета вахтовиков, которые и завезли инфекцию в северные города республики. Теперь за прибывающими на вахту из других регионов будут следить через систему электронных пропусков.

Меньше месяца назад на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции было решено, что Усинск станет пилотным проектом автоматизированного учета вахтовиков.

27 июня республиканский оперативный штаб принял решение о продлении режима ограничений в Коми до 14 июля. При этом вводится ряд послабляющих мер. Об этом в ходе своего очередного видеообращения к жителям республики сообщил исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.

Предусмотрено введение послаблений для общепита при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Планируется открыть детские трудовые лагеря, разрешить профессиональное переобучение для безработных. Также разрешат проводить профилактические осмотры детей в медучреждениях, за исключением Воркуты и Усинска, оказывать плановую медпомощь в амбулаторных условиях. Заработают стоматологические кабинеты. Решение об этом будет принято в ближайшее время.

Функционал системы разработан государственным автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий» на базе уже эксплуатируемой в регионе системы электронных пропусков и успешно протестирован в Воркуте и Усинске. Электронный реестр поможет автоматизировать учет лиц, приезжающих в республику на работу. В нем будет содержаться информация о том, сколько вахтовиков заехало на территорию Коми, где они проходят обсервацию, когда они приступили к трудовой деятельности, сколько мест имеется в обсерваторе.

Система поможет сформировать и план проверок обсерваторов на соответствие заявленному количеству мест и перечню находящихся в нем лиц, а также соответствия обсерваторов требованиям санитарных норм.

В Воркуте, по данным на 28 июня, общее число заболевших за время пандемии составляло 1187 человек, излечились 324 пациента, девять больных скончались.

Самых тяжелых больных переправляли в Сыктывкар, куда их доставляли санавиацией. Как сообщили в администрации заполярного города, за последние недели 122 человека специальным бортом были госпитализированы в Коми республиканскую клиническую больницу и Республиканскую инфекционную больницу. В этой связи депутат Госовета, председатель Общественного совета города Сергей Гагаузов поднял вопрос о том, за чей счет после выписки выздоровевшие воркутинцы будут возвращаться домой. Это касается в том числе и тех, кто уже вернулся в Заполярье железнодорожным транспортом за свой счет и сохранил билеты. Депутат сообщил, что разговаривал на эту тему с и.о. министра здравоохранения Коми Борисом Александровым, и он пообещал подключить правительство региона для решения проблемы. К сожалению, отправка домой людей бортом санавиации по разным причинам невозможна.

Галина ВЛАДИС

Фото usinsk.online