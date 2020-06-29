Трафареты в помощь слабовидящим избирателям

На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России люди с нарушениями органов зрения смогут проголосовать самостоятельно с помощью индивидуальных трафаретов, изготовленных шрифтом Брайля. Как сообщили в Избирательной комиссии региона, такая возможность существует благодаря многолетнему сотрудничеству со Специальной библиотекой для слепых Республики Коми имени Луи Брайля.

Трафареты позволят избирателям с нарушением органов зрения и знающим шрифт Брайля выразить свое отношение к поправкам в Конституцию России самостоятельно.

– Проведена работа по выявлению контактных данных людей, адресов их проживания, уточнению их заинтересованности проголосовать самостоятельно с помощью специальных трафаретов, – рассказала консультант аппарата Избирательной комиссии Коми Ольга Кирушева.

Специальные трафареты с помощью шрифта Брайля изготовил сотрудник библиотеки Иван Ефимов.

– Трафареты индивидуальные, для каждого голосующего. Учел и то, что на ряде участков будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней. Текст трафаретов полностью соответствует тексту бюллетеня для голосования. Проголосовать самостоятельно – очень важно для каждого, и эту возможность надо использовать. Сам я обязательно буду принимать участие в голосовании, – отметил Иван Ефимов.

В рамках сотрудничества с региональным избиркомом Специальная библиотека для слепых Республики Коми имени Луи Брайля оснащена брайлевским русифицированным принтером «Индекс Эверест». Принтер предназначен для выпуска различных изданий с рельефно-точечным (выпуклым) брайлевским шрифтом, а в период избирательных кампаний на нем изготавливаются специальные трафареты.

– Начиная с 2011 года сотрудники нашей библиотеки совместно с представителями регионального избиркома изготавливают трафареты шрифтом Брайля. За девять лет сотрудничества с помощью тифлопринтера нами изготовлены различные информационные материалы и трафареты, в том числе памятки для молодых избирателей, книга «Право выбора – это ключ к свободе», сведения о кандидатах, – отметила директор Специальной библиотеки для слепых имени Луи Брайля Галина Безносикова.

Лина ПЕРОВА

Фото Избиркома Коми