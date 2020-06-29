Сыктывкар преобразится к столетию Коми

Владимир Уйба провел первое рабочее совещание по подготовке городов и районов Коми к 100-летию республики. На совещании, которое состоялось 26 июня, заслушана информация о ходе подготовки к вековому юбилею региона в Сыктывкаре, а также о ремонте многоквартирных жилых домов и программе благоустройства территорий столицы республики.

– Нам с вами дается возможность пережить уникальное событие – вековой юбилей республики. Поэтому необходимо объединить все наши усилия, нарастить темп работы и действовать как один слаженный коллектив, – обратился к участникам совещания Владимир Уйба. – Необходимо, чтобы 100-летие республики запомнилось жителям не только яркими культурно-массовыми мероприятиями, но и реализацией важных для людей инфраструктурных социально значимых проектов. Каждый житель республики должен почувствовать атмосферу праздника, качественные изменения и обязательно причастность к этой значимой дате. При этом считаю очень важным продумать такие созидательные мероприятия, которые люди сделают сами, внесут свою лепту в благоустройство родных городов, сел и деревень.

Первой о ходе подготовки к столетию Республики Коми проинформировала мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова. В частности, она рассказала о планах по благоустройству территорий.

Наиболее масштабные работы будут проведены на набережной реки Сысолы в Кировском парке и на Стефановской площади, где состоятся основные праздничные мероприятия.

В Кировском парке сейчас ведутся работы по приведению в нормативное состояние гидротехнического сооружения, завершается работа по составлению проектно-сметной документации. На набережной планируется обустроить концертные площадки, открытый кинотеатр, прогулочные и велосипедные дорожки, малые архитектурные формы. До конца года будет готов проект по обновлению Стефановской площади.

Наталья Хозяинова отметила, что к 100-летию республики весь Сыктывкар, в том числе и пригородные поселки, значительно преобразится. В разных районах появляются новые спортивные, в том числе и скейт-площадки. В этом году закончится благоустройство парка в микрорайоне Строитель. Определена территория под парк в Эжвинском районе. Проектируется сквер на улице Свободы, где сегодня большая заброшенная территория, площадка около офисного здания на улице Интернациональной, 108.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» будет проведено благоустройство так называемой площадки под часами возле городского бассейна в центре города. Контракт с подрядчиком уже заключен. Площадка оденется в серый гранит, как часть улицы Советской, спуск к Кировскому парку и сквер возле колледжа культуры.

В этом году преобразится площадка возле Свято-Вознесенского храма – одного из самых старых в республике. Мемориал борцам за советскую власть будет перенесен, территория благоустроена.

Активно ведется замена уличного освещения, обновляется адресное хозяйство, демонтируются рекламные конструкции. Приводятся в порядок фасады исторических зданий.

Кроме того, в 2020 году запланировано проведение капитального ремонта 62 многоквартирных домов – это и замена лифтового хозяйства, и обновление кровли и фасадов. Почти 152 миллиона рублей выделено столице республики на ремонт 12 дворовых и 11 общественных территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». Полтора миллиона рублей в рамках программы «Народный бюджет» получат дальние поселки Максакова и Выльтыдор на замену светильников.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru