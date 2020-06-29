Первые итоги голосования

По данным Центризбиркома России на 28 июня, четвертый день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в стране проголосовал почти 31 миллион человек. В Коми, по данным на этот день, свою гражданскую активность проявили 145 390 человек. Статистика хода голосования в разрезе регионов размещена на сайте ЦИК России, ссылка на который есть и на сайте республиканского избиркома. Сведения включают электронное голосование и голосование вне помещения для голосования.

На портале Избирательной комиссии Коми размещено и много другой полезной информации. Например, как найти свой избирательный участок. Дело в том, что в связи с пандемией коронавируса прежний способ оповещения граждан о дате, месте и времени голосования не использовался и был заменен на бесконтактное информирование. Для некоторых это стало неожиданностью, и граждане завалили республиканский избирком звонками с вопросами, где они могут проголосовать.

– Раньше было очень удобно – в почтовые ящики опускали адресные приглашения. В этих адресных приглашениях было указано место для голосования, адрес помещения для голосования, время работы. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой Избирательная комиссия Российской Федерации приняла решение о бесконтактном информировании. То есть нам нельзя рассылать адресные приглашения. От избирательной комиссии на этой кампании жители региона не получали ничего того, что могло бы опускаться в почтовый ящик, – рассказала «Республике» руководитель аппарата Избирательной комиссии Коми Наталья Макарова. – Конечно, мы пытались развешивать объявления на подъездах, но, во-первых, на такие объявления далеко не все обращают внимание, а во-вторых, часто такие объявления срывают. Поэтому мы призываем пользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок».

Соответствующий баннер размещен на главной странице сайта Избиркома Коми. Достаточно ввести свой адрес, и сразу высвечиваются адрес избирательного участка, телефоны, данные о председателе и так далее. Яндекс-карта наглядно показывает адрес помещения для голосования, пояснила собеседница издания и призвала продвинутых пользователей интернета помочь своим пожилым родственникам разобраться в этом вопросе – найти через данный сервис всю необходимую информацию.

Рядом с баннером «Найди свой избирательный участок» на главной странице сайта избиркома размещен еще один – «Найди себя в списке избирателей», с помощью которого можно отправить запрос в ЦИК о включении в список на своем избирательном участке. Потребуется внести данные: фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства и свой электронный адрес для получения результата.

Галина ВЛАДИС

Фото администрации Ухты