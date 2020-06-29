Факт возможного нарушения не подтвердился

Общественная палата Коми с помощью наблюдателей осуществляет контроль за соблюдением всех требований в ходе голосования по поправкам к Конституции России на каждом из 650 избирательных участков республики. За порядком в помещениях для голосования дежурят более 1600 наблюдателей.

Как сообщили в палате, пока нарушений выявлено не было. Хотя без инцидентов не обошлось. В первый день голосования на «горячую линию» палаты поступил сигнал о возможном нарушении соблюдения мер безопасности на одном из участков в столице республики.

Сыктывкарке, которая пришла 25 июня на голосование, на участке не предоставили средства индивидуальной защиты. Маску и перчатки ей выдали только после ее просьбы. Также она обратила внимание, что второй участок, находящийся в том же здании, все еще был закрыт, хотя согласно объявлению о режиме работы в этот день он уже должен был принимать граждан. В холле собралось несколько человек, ожидающих открытия.

Специалисты ситуационного центра Общественной палаты Коми оперативно связались с общественными наблюдателями, которые работали в этот день на данном участке, однако те не подтвердили факт описанного в сообщении нарушения. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, на участок выехала мобильная группа под руководством члена Общественной палаты Андрея Юркина.

Первое, что удивило членов мобильной группы, – при входе на участок не было стола со средствами индивидуальной защиты. Охранник, измеряющий температуру всем посетителям, сообщил, что такой стол находится на самом участке. Пройдя в помещение для голосования, общественники в этом убедились: на столе находилось все необходимое. Кроме того, члены участковой избирательной комиссии внимательно следили за соблюдением социальной дистанции. Председатель УИК сообщила, что 25 июня, как и 26 числа, члены комиссий обоих участков принимали участие в проведении выездного голосования. В связи с некоторыми обстоятельствами одной из сотрудниц пришлось задержаться, поэтому в указанное в объявлении время этот участок еще был закрыт. Председатель подтвердила, что все необходимые средства защиты также лежали в первый день голосования на столе и доступ к ним был открыт. Андрей Юркин предложил перенести стол в общий холл и поставить его при входе в само здание, чтобы люди сразу могли воспользоваться масками и перчатками. Председатель ответила, что изначально так и планировалось, однако человек, который должен был выдавать средства защиты, пока так и не приступил к работе, поэтому этим занимается один из членов избирательной комиссии, но он не может покидать участок. Общественная палата решила обратиться в Избирательную комиссию Республики Коми с просьбой направить волонтера.

После выезда мобильная группа передала полученную информацию в экспертный совет Общественной палаты для принятия окончательного решения о наличии или отсутствии нарушения.

– На мой взгляд, на данном участке для голосования нарушений допущено не было, – отметил Андрей Юркин.– Жители могут спокойно принимать участие в голосовании. Уверен, все выявленные недочеты будут исправлены. Общественная палата возьмет этот вопрос на особый контроль. Экспертный совет поддержал точку зрения мобильной группы и вынес соответствующее решение.

Общественная палата Республики Коми поблагодарила жительницу Сыктывкара за обращение и призвала всех неравнодушных граждан, считающих, что имеет место нарушение их прав в период голосования, звонить по телефону «горячей линии» 8 (8212) 304-827 и оставлять свои сообщения.

Лина ПЕРОВА

Фото op11.rkomi.ru