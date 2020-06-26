Ухтинец взял бронзу на турнире по кибербаскетболу

19-21 июня состоялся первый международный турнир среди национальных команд по виртуальному баскетболу. Соревнования проходили под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). С двумя поражениями и шестью победами сборная России заняла третье место, в ее составе играл Денис Тимонин из Ухты.

Как сообщается на сайте Российской федерации баскетбола, кибердружина потерпела поражения на старте турнира от Италии и Испании, которые в итоге и заняли первое и второе места соответственно. Италия одержала восемь побед подряд, набрав 16 очков. А вот россияне после двух фиаско от фаворитов турнира шли без поражений и набрали 14 очков, заняв третье место. В итоговой таблице значилось девять команд. Не одержав ни одной победы, последнее место заняла сборная Украины.

Турнир FIBA Esports Open 2020 (соревнования проходили по игре NBA 2k20 на платформе PS4) был своего рода «пробным шаром», и больших требований к внешнему виду виртуальных альтер-эго игроков организаторы не предъявляли: на площадку выходили баскетболисты с ярко зелеными волосами и прическами в стиле афро. Каждая команда состояла из семи игроков (пять на площадке, двое запасных). 31-летний ухтинец Денис Тимонин в составе сборной страны был самым возрастным игроком, место в составе он завоевал, успешно выступая на внутрироссийских стартах в команде CSKA 2K.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com