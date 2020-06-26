НКО получат гранты главы региона

В Коми подвели итоги заседания по предоставлению грантов главы региона. 30 миллионов из республиканского бюджета будет направлено на финансирование проектов 62 социально ориентированных некоммерческих организаций. Размеры грантов составляют от 95 тысяч до миллиона рублей.

Конкурс проводился министерством экономики региона по поручению главы республики с 26 февраля. Всего поступило 138 заявок, в финал вышли 118 проектов. Все проекты оценивались независимыми экспертами по целому ряду критериев, в том числе по актуальности и значимости проекта. По итогам этой оценки решение принимали члены объединенного совета по предоставлению грантов главы Коми. Их одобрение получили проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, на благоустройство территорий, организацию образовательных и спортивных мероприятий, на социальную работу и военно-патриотическое воспитание.

Например, местная общественная организация Сыктывкара по развитию городских инициатив «Проект 1780» получила без малого миллион рублей на реализацию проекта «Сквер для молодых мам». Этот проект стал лидером по количеству баллов, набранных в ходе оценки экспертов. Общая сумма, необходимая на реализацию проекта, – 1 726 000 рублей. В итоге в сентябре 2020 года в Сыктывкаре должно появиться общественное пространство, приспособленное для прогулок женщин с грудными детьми. Сквер для молодых мам будет расположен перед домом №24 по улице Кирова, рядом с Кировским парком. В сквере помимо фонарей, скамеек и дорожек планируется установить пеленальные столики и места для кормления грудью, скрытые от ветра и глаз окружающих. Для реализации проекта необходимо закупить строительные материалы, уличную и садовую мебель. На покупку этих предметов, а также на оплату работ по обустройству сквера и планируется потратить большую часть гранта.

Одно из первых мест по количеству набранных баллов занял проект создания регионального «Банка одежды», представленный автономной некоммерческой организацией поддержки социальных инициатив «Сила жизни». Проект направлен на организацию сбора одежды для многодетных семей и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Проектом предусмотрены организация работы по сбору одежды через стационарные пункты приема, сортировка вещей, отбор качественной одежды для выдачи. Авторы идеи планируют открыть шесть пунктов сбора одежды для нуждающихся. Сумма гранта составляет почти миллион рублей, в целом на реализацию замысла требуется полтора миллиона рублей.

Оказался в числе лидеров и проект под названием «Снайперский рубеж», представленный КРОО «Военно-патриотический страйкбольный клуб «Веркань». В рамках реализации проекта намечено провести цикл разноплановых мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание, техническую и психологическую подготовку подростков к действиям в экстремальных ситуациях. Также в ходе реализации проекта будут проведены соревнования по спортивно-тактическому лазертагу для детей и подростков «Снайперский рубеж». На эти цели организаторы получили 490 тысяч рублей, общая сумма планируемых затрат – 648 тысяч рублей.

Людмила ВЛАСОВА

Фото rkomi.ru