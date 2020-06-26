Конный парад в честь Победы

В республиканской школе по конному спорту отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне конкурсом рисунков и парадом, который прошел 23 июня в закрытом формате.

Как сообщила пресс-служба министерства спорта Коми, под песни, посвященные Победе, тренеры и сотрудники школы выступили с номерами в костюмах военных лет и зажгли свечу памяти. Чтобы исключить риски передачи коронавируса, событие прошло в закрытом формате, без сторонних зрителей и гостей.

Помимо этого, ранее в школе провели творческий конкурс на тему «Роль лошади в годы войны». В нем участвовали юные воспитанники заведения в возрасте от 6 до 14 лет. Победителями стали Ульяна Поливалова (номинация «Рисунок»), Алина Шабловская («Презентация») и Иван Андреев («Стихотворение»). К оценке работ привлекались специалисты учреждения и тренерский состав. Работы экспонировались в онлайн-формате на сайте спортивной школы.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com