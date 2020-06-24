Пишем профессиональное резюме

«Всякий обладает достаточной силой, чтобы исполнить то, в чем он убежден». Конкретизируя эти слова Иоганна Гете, стоит сказать, что умение правильно себя презентовать – одна из главных составляющих на пути к цели. Если эта цель – работа, то грамотно составленное резюме – это 99 процентов успеха. Ведь на собеседовании у человека не попросят ни паспорта, ни диплома об образовании. Всю предварительную информацию работодатель берет из резюме и анкеты, которую соискатель заполнит на первой встрече. Отсюда вывод: к составлению резюме нужно подходить профессионально.

Общие советы по написанию резюме.

Перед тем как приступить к написанию, необходимо подумать о том, на какую должность человек желает и может претендовать. Любой человек, как правило, способен работать на разных позициях. Даже выпускники могут выбирать из широкого круга специальностей – от помощников руководителя или функциональных специалистов до самостоятельных менеджерских позиций. Также необходимо определиться с тем, как может называться деятельность. Составьте список «Кем я могу работать» или «Как может называться моя должность». Это может дать новые идеи в поиске работы.

Ведь основной секрет резюме состоит в том, что оно должно быть заточено под конкретную должность или лучше даже под конкретное объявление о вакансии.

Для этого необходимо проанализировать требования, которые выдвигаются к той должности, которую человек хочет занять.

– Если вы сами ищете конкретную должность, то определитесь, какие основные должностные обязанности обычно выполняет данный специалист, а также какими компетенциями должен обладать кандидат. Компетенции – это ключевые навыки и умения, которые помогают специалисту эффективно выполнять свою работу. Например, для менеджера по продажам это коммуникативные способности, навыки ведения переговоров, знание технологий продаж, самодисциплина, энтузиазм. Ваша цель – попытаться отразить наличие выбранных вами компетенций в своем резюме и сопроводительном письме, – советуют специалисты.

1. Делайте разные резюме для разных карьерных целей и должностей. Четко формулируйте цель резюме. Избегайте расплывчатых фраз и пожеланий в этом пункте.

2. В зависимости от ситуации, ваших целей и опыта используйте различные подходы в составлении резюме: хронологическое или функциональное резюме или же резюме – маркетинговая брошюра.

3. Резюме следует составлять на том языке, на котором просят. Если текст вакансии указан на иностранном языке – посылайте резюме на этом же иностранном.

4. Проверьте грамотность, орфографию и согласование времен. Подобные ошибки вызывают у менеджеров по персоналу ощущение вашего непрофессионализма. Необходимо определиться, какое время глаголов вы будете использовать. Рекомендуется использовать активные утверждения, то есть «Организовывал, проводил и т.д.»

5. Избегайте белых пятен в биографии. Довольно часто в резюме присутствуют временные и логические пробелы. К примеру, подробно указано, чем занимался человек с 1998 по 1999 год, но что произошло с ним в 1999-2001 годах – непонятно. В другом случае человек, владеющий своим бизнесом, пишет, что ищет работу менеджером по продажам. Подобная ситуация отнюдь не редкость, но менеджеры по персоналу нуждаются в объяснении этого.

6. Имейте запас резюме в бумажном виде. При распечатке используйте плотную бумагу и шрифт не менее 11 кеглей. Оставьте поля, чтобы резюме не смотрелось сплошным текстовым пятном. Не стоит и упоминать, что резюме должно быть подготовлено на компьютере. Идеально, если оно помещается на одном листе.

7. Имейте в виду, что большинство работодателей не любят вложения в файлы электронной почты, поэтому, помимо формата Word, который вы принесете с собой на собеседование, вам нужно иметь все резюме в формате TXT (текстовом), чтобы их можно было вставить в тело письма почтовой программы. Когда будете переносить текст, все списки и таблицы собьются, поэтому текстовый вариант нужно обязательно отредактировать.

8. Если у вас есть фотография хорошего разрешения, где хорошо видно лицо и вы сами себе нравитесь, можете вставить ее в левый верхний угол. Не делайте этого, если будете отправлять резюме по факсу.

9. Если вы ищете работу в крупных технологичных компаниях, можете подготовить и видеорезюме. Вы покажете, что инновационны, ищете новые пути, к тому же можете произвести хорошее впечатление еще до первого собеседования (подробности на сайте www.workhunter.ru).

10. Помимо резюме в текстовом формате вам нужно подготовить укороченный вариант резюме для размещения на сайте.

11. Смотрите чужие резюме и черпайте идеи для совершенствования своего. После составления первого варианта своего резюме потратьте хотя бы 10 минут и посмотрите резюме ваших конкурентов.

12. Регулярно перечитывайте и совершенствуйте содержание и форму своего резюме. Лучше это делать не реже раза в квартал, тогда у вас под рукой всегда будет актуальный вариант резюме и вы в любое время можете ухватиться за подвернувшуюся возможность.