Алексей Ускирев: «Ситуация на рынке труда непростая, но контролируемая»

О том, как изменилась ситуация на рынке труда республики после второго этапа снятия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, и о мерах государственной поддержки людей, оставшихся без работы, «Республике» рассказал начальник регионального управления занятости министерства труда, занятости и социальной защиты Алексей Ускирев.

– Как вы охарактеризовали бы нынешнюю ситуацию на рынке труда?

– Ситуация непростая. По последним данным, количество безработных составило более 16 тысяч человек. Уровень безработицы в сравнении с этим же периодом прошлого года увеличился в два с половиной раза и составил 3,7 процента. Это в первую очередь связано с введением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции и ограничений деятельности некоторых сфер экономики. То есть произошло высвобождение части работников этих отраслей.

В связи с большим ростом числа безработных была упрощена процедура постановки на учет в службе занятости в качестве безработного. Сейчас это можно сделать через Единый портал государственных услуг или официальный портал Роструда «Работа в России». Гражданину требуется только подать заявление, предоставив достоверные сведения.

– А как же выписки из трудовой книжки и остальные документы?

– У нас налажено электронное межведомственное взаимодействие с органами загса, МВД и Пенсионным фондом, и мы получаем всю информацию о человеке от них. Конечно, это удлиняет процедуру оформления статуса, но это необходимость, продиктованная режимом повышенной готовности. В течение 11 календарных дней сотрудники центров занятости должны рассмотреть и принять решение либо о постановке гражданина на учет, либо об отказе в регистрации.

– Когда был пик подачи заявлений и уменьшился ли поток заявлений сейчас?

– Пик был в середине апреля. Но и сегодня каждый день приходит порядка ста заявлений по республике.

– Какие конкретно меры государственной поддержки предусмотрены для безработных?

– Правительством страны были предприняты беспрецедентные меры поддержки граждан, оставшихся без работы. Так, в три раза увеличено минимальное пособие по безработице. С 10 июня в соответствии с постановлением правительства России №844 для безработных, имеющих детей, предусмотрено увеличение размера пособия по безработице на три тысячи рублей на каждого ребенка. Пособие выплачивается только одному родителю. До 10 июня такое пособие назначалось только людям, которые уволились после 1 марта и зарегистрировались в качестве безработных в службе занятости. Сейчас оно назначается и тем, кто уволился до 1 марта, и предпринимателям, вынужденным прекратить свою деятельность. Эта мера будет действовать до конца августа.

Ранее индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, пособие по безработице назначалось из расчета минимального пособия по безработице, прекратившим же свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным в установленном порядке безработными – пособие по безработице устанавливается в размере 12 130 рублей на срок, не превышающий три месяца, но не позднее 1 октября 2020 года.

– А как обстоит ситуация с трудоустройством обратившихся?

– Конечно, несмотря на большую нагрузку, которую несут сейчас сотрудники центров занятости из-за необходимости обрабатывать большое число заявлений о постановке на учет, основной задачей службы занятости остается трудоустройство обратившихся за помощью граждан. Во время введения ограничительных мероприятий уже трудоустроено более четырех тысяч человек, и почти 500 человек направлены на профессиональное обучение, которое позволит им гарантированно трудоустроиться по востребованной профессии. То есть работа продолжается.

При снятии ограничительных мероприятий мы намерены возобновить работу по всем нашим программам. В рамках летнего трудоустройства несовершеннолетних планируется направить на временные работы порядка восьми тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. На общественные работы будут трудоустроены более трех тысяч человек.

– Но эта ситуация наверняка спровоцировала уменьшение числа вакансий. Потому что работодатели сейчас стараются экономить, оптимизировать свои предприятия.

– Количество вакансий у нас осталось примерно на том же уровне – 10,5 тысячи.

– Куда в основном трудоустраиваются люди через службу занятости?

– Сейчас, если это не противоречит ограничительным мерам, трудоустраиваем людей на общественные и временные работы. Проводим онлайн-ярмарки. Последняя онлайн-ярмарка была с шахтой «Яреганефть». Мы приглашали на нее бывших шахтеров «Интаугля», поскольку на Ярегу требуются именно опытные кадры. Средняя заработная плата на этом предприятии от 35 до 150 тысяч. У них порядка 70 вакансий, все они с переездом.

– Все-таки не теряете надежды реализовать программу летнего трудоустройства подростков? Или есть опасения в ее реализации?

– Надеемся, что запланированный показатель мы выполним.

– Обычно трудоустройство подростков начиналось задолго до наступления лета, так как процедура это небыстрая, дети должны медкомиссию пройти.

– Работа в части взаимодействия с учреждениями здравоохранения и администрациями муниципальных образований нашим министерством вместе с центрами занятости сейчас ведется. К этой работе привлечены и работодатели, которые обеспечивают временную трудовую занятость школьников. Это лесхозы, автодорожные организации, администрации городов, районов, сельских поселений, школы. От органов здравоохранения мы получили информацию, что все ребята пройдут

медосмотр.

– На одной из недавних прямых линий заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов сказал, что средства на эту программу будут увеличены.

– Да, мы обратились к администрациям муниципальных образований с просьбой увеличить финансирование этой программы. Потому что понимаем, в какой сложной ситуации сейчас находятся люди. Если средства будут увеличены, можно будет трудоустроить не восемь, а 10 тысяч подростков.

Беседовала Галина ГАЕВА

Фото Петра ЛОБАНОВА