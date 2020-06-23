Онлайн-консультации для родителей особых детей

Дистанционный диагностико-консультационный центр для семей, имеющих детей-инвалидов, заработает в Ухте на базе автономной некоммерческой организации «Территория возможностей», которая выиграла президентский грант на его создание. Цель проекта – оказание всесторонней профессиональной консультативной помощи родителям особых детей по всей республике.

Презентация проекта состоялась в администрации Ухты на заседании координационного совета по делам инвалидов. По словам авторов проекта, которые они подкрепили конкретными цифрами и фактами, особую озабоченность общественных организаций, работающих с инвалидами, вызывает рост серьезных нарушений психоэмоционального развития детей с инвалидностью или ограничениями в здоровье, не имеющих возможности посещать детский сад.

Во многих муниципалитетах республики вообще отсутствуют группы компенсирующей направленности для дошкольников. Нет таких групп в Вуктыле, Княжпогостском районе, Сосногорске, Троицко-Печорске, Печоре. Кроме того, в этих муниципалитетах существует дефицит узких специалистов: педагогов коррекционной направленности, психологов, медицинских работников. В результате семьи, воспитывающие особых детей, лишены возможности получать квалифицированную помощь специалистов.

Авторы проекта, которые являются специалистами в работе с особыми детьми, уверены, что в регионе практически отсутствуют специалисты по раннему вмешательству, в то время как основной принцип коррекционной педагогики – ранняя диагностика и коррекция отклонений. Чем раньше выявлен имеющийся дефект у ребенка, тем более благоприятный прогноз для его исправления, и риск появления вторичных отклонений уменьшается.

Этот проект не случайно родился именно в Ухте – в городе, который в начале 2000-х стал первым в республике продвигать идеи инклюзивного образования и добился в этом больших результатов. Как сообщили «Республике» в ухтинском управлении образования, которое является социальным партнером проекта, город находится в центре республики, обеспечен достаточным количеством медицинских работников, специалистов коррекционного профиля, тесно взаимодействует с дошкольными учреждениями коррекционной направленности и с ухтинским филиалом Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Образование и здоровье».

В Ухте организованы постоянно действующие опорно-методические площадки, работают городские методические объединения разного профиля. Все коррекционные педагоги регулярно повышают квалификацию. Что касается охвата детей-инвалидов дошкольным образованием, Ухта по этому показателю тоже впереди всех районов республики, хотя и там с этим есть проблемы. Сегодня 567 детей там посещают группы компенсирующей направленности. 178 дошкольников ожидают очереди на получение образовательных услуг в группы компенсирующей направленности. А 25 детей дошкольного возраста не организованы в силу тяжелых отклонений в развитии.

– В сфере работы с особыми детьми дошкольного возраста сегодня потребности намного больше, чем возможности. Этот проект – ответ на социальный запрос, – рассказала «Республике» заместитель начальника ухтинского управления образования Лариса Волохова. – В рамках проекта на волонтерских началах будут работать педагоги компенсирующего детского сада №103. Это команда профессионалов – педагоги, дефектологи, психологи. Они ответят на любой вопрос родителей. Общение будет происходить на сайте организации torya.ru, где родители смогут в режиме онлайн получать консультации и ответы на насущные вопросы. Какие проблемы в основном возникают у родителей? Ребенок не говорит – с чего начать работу? Ребенок не слышит – с чего начать работу, как себя вести, чтобы помочь ему максимально адаптироваться в обществе? Ребенок агрессивен – как с этим работать? Помимо консультаций родители смогут воспользоваться на сайте цифровым образовательным контентом.

Еще одним социальным партнером проекта выступила Коми республиканская организация Всероссийского общества инвалидов. По мнению председателя КРО ВОИ Маргариты Колпащиковой, которая в свое время вместе со специалистами Ухтинского управления образования начинала эту работу, в плане развития инклюзивного образования Ухта находится на высоком уровне.

– У них межведомственное взаимодействие отработано на сто процентов, – рассказала она «Республике». – Создана межведомственная группа, куда входят абсолютно все структуры, которые так или иначе работают с детьми-инвалидами. Второе: отлично налажена работа по созданию «Реестра образовательных потребностей детей с инвалидностью». Благодаря этому и в самой школе, и в управлении образования уже за два года до прихода ребенка в первый класс знают, что в такую-то школу придет Петя Иванов и для него надо подготовить то или иное оборудование и создать специальные условия. Предусматривают все – и санитарную комнату, и, если надо, специальное учебное оборудование, и тьютора. У них отлажена работа с родителями и подготовка своих специалистов, на базе школы №16 есть ресурсный центр инклюзивного образования. Не могу сказать, что все в Ухте отлично с другими направлениями работы по адаптации инвалидов, но в сфере образования особых детей на фоне других муниципалитетов они лучшие. Поскольку у них есть большой опыт работы в данном направлении, нужно этим опытом делиться с другими районами, помогать семьям хотя бы дистанционно.

По итогам проекта его участники намерены провести опрос родителей, обратившихся за помощью, проанализировать результаты работы и на основе этого провести научно-практическую конференцию.

Галина ГАЕВА

Фото astrobl.ru