Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» пройдет в форме заочного голосования

Правление ПАО «Газпром» одобрило предложения провести годовое Общее собрание акционеров компании в форме заочного голосования и определить 26 июня 2020 года датой окончания приема бюллетеней.

Также принято решение внести на рассмотрение Совета директоров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Газпром» за 2019 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, а также проекты следующих документов:

– повестки дня собрания акционеров;

– информационного сообщения о проведении собрания.

Правление утвердило состав Редакционной комиссии собрания. Также Правление приняло решение предложить Совету директоров внести на утверждение собранием акционеров кандидатуру ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» в качестве аудитора ПАО «Газпром». Данное общество с ограниченной ответственностью является победителем проведенного в 2018 году открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «Газпром» за 2019 и 2020 годы.

Правление одобрило и внесло на рассмотрение Совета директоров проекты изменений в Устав ПАО «Газпром» и Положение о Совете директоров ПАО «Газпром». Необходимость корректировки этих документов обусловлена изменениями в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Фото с сайта ПАО «Газпром»