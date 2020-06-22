После длительного перерыва, связанного с профилактическими мерами по противодействию пандемии коронавируса, в Сыктывкаре возобновили ярмарку выходного дня.
Ярмарка, в которой свои товары представили двадцать предпринимателей, проходила на территории бывшего городского рынка на улице Орджоникидзе, 50.
Как отметили в Городском центре предпринимательства и инноваций, поток людей не прекращался с самого утра и до закрытия ярмарки. Торговля на открытой площадке проходила с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Очередная ярмарка запланирована на следующую субботу. Горожанам предлагается следить за анонсами в группе Городского центра предпринимательства и инноваций в соцсети «ВКонтакте».
Галина ГАЕВА
Фото администрации МО ГО «Сыктывкар»
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