После длительного перерыва, связанного с профилактическими мерами по противодействию пандемии коронавируса, в Сыктывкаре возобновили ярмарку выходного дня.

Ярмарка, в которой свои товары представили двадцать предпринимателей, проходила на территории бывшего городского рынка на улице Орджоникидзе, 50.

Как отметили в Городском центре предпринимательства и инноваций, поток людей не прекращался с самого утра и до закрытия ярмарки. Торговля на открытой площадке проходила с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Очередная ярмарка запланирована на следующую субботу. Горожанам предлагается следить за анонсами в группе Городского центра предпринимательства и инноваций в соцсети «ВКонтакте».

Галина ГАЕВА

Фото администрации МО ГО «Сыктывкар»