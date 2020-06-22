На республиканский стадион прибыли первые мачты освещения

Всего на стадионе установят восемь мачт освещения – по четыре на основном и запасном поле. Планируется, что установка начнется во вторник.

Поставка мачт будет поэтапной – это необходимо для обеспечения возможности выполнения на строительной площадке смежных работ. Первая из мачт уже собрана на основном поле стадиона и ожидает монтажа, сборка второй идет на запасном поле. Прибытие еще двух мачт освещения ожидается до конца июня, после чего начнется процесс их монтажа. Оставшиеся мачты планируют доставить и установить до конца августа.

Высота каждой мачты составляет 50 с половиной метров. В сравнении со старыми они значительно увеличат площадь и повысят качество освещения полей стадиона, сообщили в Минстрое Республики Коми.

Игорь ПЕТРОВ

Фото пресс-службы Минстроя РК