Волонтеры Конституции просветили горожан и гостей столицы Коми

18 июня в Сыктывкаре стартовала акция «Стань автором перемен на добро.РФ». В разных местах города появились информационные стенды, где от волонтеров можно узнать о дне голосования по поправкам к Конституции России. Информточки будут действовать в разных местах города ежедневно до 1 июля, когда состоится судьбоносный для страны день.

В первый день работы, как признался один из волонтеров, естественно, всегда ощущается некое волнение. Но это приятный мандраж, ведь добровольные помощники пришли творить добро. Волонтеры были настроены по-боевому, перед началом работы исполнили нечто вроде ритуала: сделали совместное селфи на фоне информационного стенда, где красовалась гордая надпись: «Выбери свою поправку». Позитивной энергетикой они буквально заряжали прохожих в будний день. Люди охотно подходили, чтобы подробно узнать о поправках в Конституцию.

– Задача волонтеров на информационных точках рассказывать о значимости голосования, о том, насколько важно прийти и проголосовать. Нужно рассказывать о статьях и поправках, но ни в коем случае не агитировать, – отметила руководитель ресурсного центра добровольчества Сыктывкара Мария Носова. – Работать мы будем на разных точках в зависимости от потока людей. Составлен своеобразный график, ребята будут стоять и возле торговых центров, и возле учебных заведений. Очень хочется, чтобы население подходило, узнавало о поправках. Кроме этого, наши ребята рассказывают о значимости волонтерства, о всероссийских акциях, о различных проектах, в которых каждый может принять участие.

Мария Носова рассказала о тех поправках, которые лично ей кажутся особенно значимыми. Она отметила поправки о сохранении культурных и семейных ценностей, в защиту человека труда, за доступную и качественную медицину.

Волонтер Конституции Ирина Экк добавила, что особенно важным считает принятие поправки об усыновлении детей из приютов и детдомов.

Волонтеры проинструктированы о том, что ни в коем случае нельзя навязываться людям, а информировать только тех, кто проявляет заинтересованность. Принять для себя решение о том, как голосовать, каждый должен самостоятельно, без чьих-либо убеждений. Люди должны получить всеобъемлющую информацию, в том числе знать, что есть такие информационные ресурсы, как мояконституция.РФ и конституция2020.РФ, где все подробно написано по каждой поправке.

Ярослав СЕВРУК

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Наталья Куроптева, заместитель директора Центра физкультуры, спорта и туризма Усть-Цилемского района, депутат сельского поселения Усть-Цильма:

– В Конституцию России добавляется такой важный постулат, как защита детства, материнства, отцовства. В поправках сказано: «Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Действительно, семья и дети должны быть под защитой государства. Бывают разные непредвиденные ситуации, поэтому ребенок должен быть защищен всегда.

Мария Березина, депутат совета Инты:

– Самое главное, что есть у человека, это семья. Это наши родители, наши дети, внуки, родные люди. И как важно, чтобы у каждого из них было все то, без чего невозможно построить благополучную жизнь, – дом, работа, образование, медицинское и социальное обеспечение. Все это должно гарантировать государство своими гарантиями, поддержкой, сопровождением, формируя уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне. Чтобы создавались семьи, рождались и росли здоровыми дети, чтобы старики получали должное внимание и заботу. Эти позиции в обязательном порядке должны быть закреплены в главном документе страны – Конституции.