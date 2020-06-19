Вспышка COVID-19 в Воркуте будет локализована в конце июля

Об этом в очередном телеобращении заявил врио главы Коми Владимир Уйба. По состоянию на 19 июня в Коми лабораторно подтверждено 2687 случаев заболевания COVID-19, за сутки добавилось 114 новых случаев. Инфицированных в активной фазе – 1470, выздоровели 1189 человек.

По словам Владимира Уйба, примерно половина от общего числа инфицированных COVID-19 выявлена в Воркуте и Усинске. В Воркуте выявлено более 800 больных коронавирусом, в Усинске – 571 зараженный (335 из них – вахтовики, 236 – местные жители).

Владимир Уйба подчеркнул, что в заполярном городе идет уже вторая волна коронавируса, первую волну руководство АО «Воркутауголь» проворонило. Шахтеры, люди достаточно молодые и физически крепкие, довольно легко переносили заболевание, некоторые из них не выходили на больничный. А на уровне входа на работу инфицированные не были выявлены и направлены на самоизоляцию. Поэтому инфекция распространялась по городу. Вторая волна началась, когда были инфицированы члены семей шахтеров.

По распоряжению Владимира Уйба, в Воркуте будет развернуто 360 коек для больных коронавирусной инфекцией. В ближайшее время сто дополнительных коек развернут на базе спорткомплекса «Арктика». Как сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев, в спорткомплексе идут подготовительные работы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. На своей странице в соцсети руководитель городской администрации призвал воркутинцев беречь себя и окружающих, надевать защитные маски при входе в магазины, аптеки, автобусы. Также мэр города напомнил, что граждане несут административную ответственность за нарушение установленных требований.

Напомним, Коми одной из первых в стране получила новый антивирусный препарат «Авифавир» (фавипиравир), разработанный для лечения коронавирусной инфекции. Из полученных 16 июня 320 упаковок лекарства 200 были отправлены в Воркуту, 60 – в Усинск.

Людмила ВЛАСОВА

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